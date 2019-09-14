親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

獨／柯以柔一度胖到60公斤 肥肉嚇壞健身教練

侯友宜視察淹水改善工程 籲體諒黑暗期

2019-09-14 18:29中央社 新北14日電

新北市長侯友宜今天表示，面臨極端氣候所帶來的豪大雨，市府希望改善相關水利工程解決積水與淹水問題。工程過渡期難免影響生活品質，請民眾多體諒，市府一定會儘速完工。

侯友宜今天視察防災整備重點場所，包括永和區幹線排水箱涵擴大工程、五股區疏左三號水門、泰山區中港西抽水站。

侯友宜表示，中秋連續假期水利局所有的施工人員非常辛苦，不斷地解決積淹水區域，今天視察相關改善工程，也特別慰問值班人員，感謝他們辛勞付出。

他說，這些積水、淹水區域是民眾最痛苦的地方，在改善工程過渡期，也拜託民眾多體諒，市政府會以最快的速度、最好的工法，解決天氣異常變遷的強降雨，盼望大家能夠共體時艱，讓生活環境變得更好。

市政府水利局表示，永和區FG幹線（中正福和路口至福和橋下）排水箱涵擴大工程，預計於民國109年1月31日完工。五股地區，也將規劃興建成州抽水站，解決當地積水、淹水問題。

另為改善泰山貴子坑溪流速緩慢，造成淤積及惡臭，水利局規劃改善排水工程。目前，第一期工程已於今年8月2日開工。

水利局表示，因應汛期持續清淤溝渠、箱涵、下水道，並維護管理自主檢查分洪道、各區低地排水設施，隨時保持待命，也準備防汛砂包，適時啟動防災應變機制，並要求區公所定期檢視，確保強降雨發揮排水功能。

淹水侯友宜
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

甘樂社企十年／拓根社區產業 「留鄉力」對抗地方問題

2019-09-14 17:06

侯友宜視察防災整備重點場所 解決積淹水問題

2019-09-14 14:12

慈善機構投入 台南忠信食物銀行啓用

2019-09-14 14:04

空拍／藝文中秋夜 點亮十三層遺址

2019-09-14 13:15

為東部弱老找一個家 台東馬偕攜手長青募床位

2019-09-14 12:15

高嘉瑜中秋節「魚肉鄉民」！網友虧：怕妳唱歌狂烤肉給妳吃

2019-09-14 11:37

金山青農地瓜一站式服務 民眾自己挖再焢窯更有味

2019-09-14 09:32

烏來覽勝大橋 點燈通車

2019-09-13 23:49

中秋夜 點亮十三層遺址

2019-09-13 23:47

燒烤、砂石場注意！北市空汙熱區 將增百台感測器

2019-09-13 23:40

美食新天地／總裁油飯 家常「好款」銅板價

2019-09-13 23:37

社子島開發爭議 居民向小英喊救命

2019-09-13 23:34

舊衣變共享提袋 三峽盼推廣全台

2019-09-13 23:33

台藝大「大觀表演藝術節」月底熱鬧到年底

2019-09-13 23:27

影／烏來新覽勝大橋點燈啟用 兼具地方特色與安全性

2019-09-13 21:52

幾米超級月亮現身 快來碧潭追月亮

2019-09-13 21:50

十三層點燈侯林2名市長都沒來 陳其邁：我對這裡非常熟

2019-09-13 21:49

十三層遺址點亮了 上萬民眾驚呼：有希臘神殿的fu

2019-09-13 20:55

社子島居民向小英喊救命 盼總統主持公道

2019-09-13 15:41

烏來覽勝橋通車 夜間光雕迎賓盼帶動人潮

2019-09-13 14:05

遏止排空汙不肖業者 北市將增設100台空品感測器

2019-09-13 13:14
看更多

熱門文章

十三層遺址點亮了 上萬民眾驚呼：有希臘神殿的fu

2019-09-13 20:55

網友爆料周子瑜在台南夜市 貼心粉絲「給她私人空間」

2019-09-14 00:01

1頂冠軍帽讓埔鹽順澤宮爆紅 彰化縣玄天上帝爺廟知多少

2019-09-14 11:41

影／南投九九峰921重創 20年休養可愛的牠們都回來了

2019-09-14 12:52

中壢封街烤肉 萬人齊烤超壯觀

2019-09-13 21:50

高嘉瑜中秋節「魚肉鄉民」！網友虧：怕妳唱歌狂烤肉給妳吃

2019-09-14 11:37

消逝的容顏...最後的文面國寶柯菊蘭辭世

2019-09-14 09:50

高雄市副市長李四川腹瀉嚴重 中秋假期「被迫」休息

2019-09-14 12:23

這位單車大叔好面熟 遊客「捕獲野生潘孟安」

2019-09-14 09:31

捷運「新北投-大安」直通車無望 北捷：測試後噪音超標

2019-09-14 16:35

中秋連假台東又見人潮 飯店業：暑假後住房破5成就慶幸

2019-09-14 11:38

影／柯文哲參訪紫南宮 獲贈金雞引猜測

2019-09-13 22:05

蟲蟲危機！竹市高峰里遭「疣胸琉璃蟻」入侵

2019-09-14 12:19

營造以人為本兒童城市 竹市校園交通寧靜區擴充10校

2019-09-13 20:05

翻起波浪街、燈塔懸日熱潮後 他要再推大十秘境

2019-09-14 08:56

夜市抵用券16日起使用 高雄夜市攤商認為200元太少

2019-09-13 19:13

竹市鴨肉麵一大堆? 網友：原來不只有我想過這件事

2019-09-14 16:30

基隆波浪街、富貴角燈塔懸日 1美照翻轉1城

2019-09-13 23:25

十三層點燈侯林2名市長都沒來 陳其邁：我對這裡非常熟

2019-09-13 21:49

點亮十三層居民心情複雜 期待又怕受傷害

2019-09-14 16:09

太魯閣工務段廢棄物亂丟 花蓮環保局：行為人已違法

2019-09-14 11:35

蔡英文與嘉義輔選團隊共餐 翁章梁：選情審慎樂觀

2019-09-14 15:16

基隆立委提名人與韓國瑜合照曝光 宋瑋莉：當韓分身

2019-09-14 10:50

影／烏來新覽勝大橋點燈啟用 兼具地方特色與安全性

2019-09-13 21:52

2019閩南金曲音樂會 鄭文燦宣布國慶晚會首度移師桃園

2019-09-13 21:48

桃園運動村VR體驗吸引親子同樂 「瑪利歐」也來了

2019-09-14 12:59

幾米超級月亮現身 快來碧潭追月亮

2019-09-13 21:50

Wecare高雄+公民割草+台灣基進 罷韓提議書累計20萬份

2019-09-14 16:06

空拍／藝文中秋夜 點亮十三層遺址

2019-09-14 13:15

秋冬國旅補助加持 台中最夯必玩看這裡

2019-09-14 13:33

赤腹鷹過境墾丁爆大量 鷹迷：讓人上癮的視覺震撼

2019-09-14 12:24

茄萣金鑾宮媽祖遶港祈福明登場 巡禮船隻準備好了

2019-09-13 20:14

彰化埔鹽順澤宮一夕暴紅 看玄天上帝廟…

2019-09-13 23:48

影／城隍爺日巡人潮擠爆 180公斤鹹光餅車吸睛

2019-09-14 16:09

影／九湖社區打造鬥魚原鄉意象 全新3D彩繪亮相吸睛

2019-09-13 20:20

影╱蔡英文贈匾黨內整合成功 太保市長黃榮利表態挺小英

2019-09-14 14:41

影／好消息！縣府出手相助 陽大附醫二期擴建可提早完工

2019-09-13 20:20

解決螞蟻危機 市府發送滅蟻餌劑至疣胸琉璃蟻災區

2019-09-14 12:02

文面國寶走入彩虹橋 文面文化意涵待傳承

2019-09-14 10:57

體驗眷村文化 建國眷村文化祭開幕了

2019-09-14 16:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top