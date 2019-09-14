甘樂社企十年／拓根社區產業 「留鄉力」對抗地方問題

2019-09-14 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



三峽青年林峻丞回家鄉成立「甘樂文創」致力做社會企業、地方創生，今年滿10年；一路走來不斷擴編蛻變，努力朝社區問題、社區自足解決的目標邁進；以餐飲、地方職人、地方文創等方法來拉地方認同，更拉高關懷學童，讓他們有地方去、有東西學、有工作做而自我認同。

甘樂創辦人林峻丞說，甘樂是一個「學習的組織」，想做什麼就學。從最原先在清水街改造老屋成為「甘樂食堂」，做展演、辦甘樂誌等，2015年在食堂後小巷創「禾乃川國產豆製所」品牌，採用台灣小農契作大豆，減少進口碳足跡；食堂旁成立讓不能或不想回家的國小生課後待的「小草書屋」，有社工老師關懷、陪伴及陪讀。

去年初，他們改造有約70年歷史、三峽第一家外科醫院愛鄰醫院成為「合習聚落」，將禾乃川擴大搬進，從原本只做豆腐及豆漿，再研發豆花、味噌、霜淇淋及磅蛋糕等；院內同步成立「青草職能學院」，有升國中的小草，及和當地2國中合作引入的高關懷生。

青草學院聘請在地職人師傅，或給職人開工作室，現在有金工、皮革、木雕、咖啡、美髮及烘焙課，供青草自由選課；有學生真的做出興趣，認真當學徒，暑假也天天來，還帶同學一起。若學生有金錢需求，禾乃川也提供打工機會，練習回到正軌作息及生活。

林峻丞說，拉高關懷的學生不容易，要靠了解每一位學生的需求狀況、建立信任、在小草和青草製造拉力，還要靠家庭、校方、社工及警政等系統，和原本誘惑學生的外力不斷拉扯。

林峻丞指出，社區網絡是非常重要的，現在多談的是「青年怎回鄉」，但「如何用社區的產業，讓孩子有能力留鄉」恐怕更關鍵，留鄉不再是能力差的代表。