捷運「新北投-大安」直通車無望 北捷：測試後噪音超標

2019-09-14 16:35 聯合報 記者郭頤╱即時報導



台北市北投區當地4名里長先前提案捷運淡水信義線（紅線）大安站直通新北投站，台北捷運公司6月底進行1天直通車測試，評估可行性，同時檢測列車在北投站至新北投站區間行駛音量，評估結果日前出爐，北捷表示，經評估列車在北投到新北投間，行駛音量超出規範標準，噪音影響沿線住戶，不會開放直通車。

過去民眾若要搭捷運到新北投，必須在北投站換車無法直達，因此北投長安里、中心里、溫泉里和林泉里4位里長，先前向市長柯文哲提案，爭取區間車延駛到新北投，減少轉乘不便，但經北捷測試後，因列車行駛噪音不符標準，不考慮開放直通。

北捷副總經理沈志藏表示，測試時列車行駛噪音有測到超過85分貝，不符現行規定，而因新北投支線相當靠近住家，符合標準情況下對當地大同里民來說已相當辛苦，過去是3節車廂還可以忍受，但直通車6節車廂等於行經住家時間多1倍，可能就沒辦法。

沈志藏提到，目前3節車廂運量符合當地需求，為兼顧新北投的旅運需求和居民生活品質，決議維持現狀，後續也有跟當地議員和提案里長溝通。

長安里長陳章生表示，列車行駛噪音是北捷要解決的問題，之前測試時隔音牆還沒更新，平均行駛音量超過標準2分貝，現在隔音牆正在做維護更新，應待工程結束後，再測試一次，而新北投站周遭15個里，約有9萬5000人同意直通，若經改善工程後，仍無法通過音量標準，不開放直通，同意方才會服氣。

陳章生強調，開啟直通車的前提是，列車行駛音量一定要在規範標準內，這部分是北捷的責任，北捷應想辦法改善隔音工程，像是用隔音罩或更好的隔音材質，他不希望因為這個議題造成當地居民對立，要想辦法共創多贏局面。

沈志藏說明，未來沒有再次測試直通車的規劃，北捷為降低新北投支線噪音，有採隔音牆、3節車廂行駛等措施，但因隔音牆已使用10多年，加上當地溫泉影響造成鏽蝕嚴重，目前正在維修更新，恢復隔音效果。