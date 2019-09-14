親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／火腿台灣日靠代打亮相 王柏融滾地球出局

蘋果試著「清庫存」 告訴你為何不推薦買iPad 2019

點亮十三層居民心情複雜 期待又怕受傷害

2019-09-14 16:09中央社 新北14日電

台電中秋夜點亮「十三層遺址」，琥珀色燈光照耀大地，十分迷人。（圖／台電提供）
台電中秋夜點亮「十三層遺址」，琥珀色燈光照耀大地，十分迷人。（圖／台電提供）
分享
新北市水湳洞選煉廠「十三層遺址」以光雕地景點亮，創土地污染用地再利用新模式，期盼帶動在地發展。不過，居民今天反映，遊客常闖入私領域或亂丟垃圾，干擾原有的寧靜生活。

台灣電力公司攜手國際照明設計師與藝術家，點亮位於新北瑞芳的十三層遺址，在藝術與文化資產對話與活化中，呈現出不一樣的氛圍，未來也盼漸進式在當地活化利用。

十三層遺址每晚6時至9時點亮，讓當地民眾與外來旅客在不同時間點，都能欣賞到金瓜石地區過往風華。台電希望帶動經濟、文化及地方觀光發展。

當地住戶林姓民眾今天表示，對於台電點亮十三層遺址，鄰近地區住民大家有相同的期待與焦慮，「既希望她美麗，又害怕她失去原有的寧靜」。

「關於繁榮與寧靜是相對嗎？這我也沒答案，最近也是苦思。」移居水湳洞20年，住家窗外即可看到十三層的施小姐更感到迷惘，她說，記憶中，山城一直是沉睡的，點亮後，熟悉卻又陌生的天空之城像戲劇化般被秀出，瞬間好像整個遺址被喚醒。第一次看十三層如此亮麗，像在宣告曾經的風華。

大量的觀光人潮湧入水湳洞，讓偏鄉小社區一夕爆紅，但遊客品德卻讓原本寧靜的住民受干擾。施小姐在臉書（Facebook）表示，遊客看風景就算了，還「順便」把垃圾直接丟在她家後院，有撿不完的垃圾。

從「點亮十三層遺址」活動公布以來，就陸續有遊客進入水湳洞，居民反映更誇張的事情，有次後門沒關，遊客直接散步進入住家後院的私人空間，遭質疑後，遊客回應「我看到門沒關就進來了。」也有人闖入民宅後，被勸不出來。

胡姓民眾今天在「瑞芳大小事」臉書社群表示，請遊客以雪亮的眼睛觀賞，以手拍照，避免過度喧嘩，還給水湳洞寧靜的生活，也請將垃圾順手帶走，還給水湳洞乾淨的優質環境。

新北市府表示，點亮十三層遺址是台電公司的誠意，市府團隊會持續與台電溝通，繁榮地方經濟。九份、金瓜石周邊道路狹小且假日交通量大，呼籲前往的民眾一定要注意行車安全，盡量運用大眾運輸工具，並請勿干擾住戶的安寧。

遺址水湳洞
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

甘樂社企十年／拓根社區產業 「留鄉力」對抗地方問題

2019-09-14 17:06

侯友宜視察防災整備重點場所 解決積淹水問題

2019-09-14 14:12

慈善機構投入 台南忠信食物銀行啓用

2019-09-14 14:04

空拍／藝文中秋夜 點亮十三層遺址

2019-09-14 13:15

為東部弱老找一個家 台東馬偕攜手長青募床位

2019-09-14 12:15

高嘉瑜中秋節「魚肉鄉民」！網友虧：怕妳唱歌狂烤肉給妳吃

2019-09-14 11:37

金山青農地瓜一站式服務 民眾自己挖再焢窯更有味

2019-09-14 09:32

烏來覽勝大橋 點燈通車

2019-09-13 23:49

中秋夜 點亮十三層遺址

2019-09-13 23:47

燒烤、砂石場注意！北市空汙熱區 將增百台感測器

2019-09-13 23:40

美食新天地／總裁油飯 家常「好款」銅板價

2019-09-13 23:37

社子島開發爭議 居民向小英喊救命

2019-09-13 23:34

舊衣變共享提袋 三峽盼推廣全台

2019-09-13 23:33

台藝大「大觀表演藝術節」月底熱鬧到年底

2019-09-13 23:27

影／烏來新覽勝大橋點燈啟用 兼具地方特色與安全性

2019-09-13 21:52

幾米超級月亮現身 快來碧潭追月亮

2019-09-13 21:50

十三層點燈侯林2名市長都沒來 陳其邁：我對這裡非常熟

2019-09-13 21:49

十三層遺址點亮了 上萬民眾驚呼：有希臘神殿的fu

2019-09-13 20:55

社子島居民向小英喊救命 盼總統主持公道

2019-09-13 15:41

烏來覽勝橋通車 夜間光雕迎賓盼帶動人潮

2019-09-13 14:05

遏止排空汙不肖業者 北市將增設100台空品感測器

2019-09-13 13:14

確保學童乘車安全 新北警擴大稽查學幼童車

2019-09-13 13:07

林口警方中秋防酒駕 展開擴大臨檢與盤查

2019-09-13 13:07
看更多

熱門文章

十三層遺址點亮了 上萬民眾驚呼：有希臘神殿的fu

2019-09-13 20:55

手搖飲擺鮮蝦真的很「蝦」 連外國旅客也來朝聖

2019-09-13 18:00

網友爆料周子瑜在台南夜市 貼心粉絲「給她私人空間」

2019-09-14 00:01

「蛋黃酥」之亂終止了 不二坊明天起連休4天

2019-09-13 18:17

中壢封街烤肉 萬人齊烤超壯觀

2019-09-13 21:50

1頂冠軍帽讓埔鹽順澤宮爆紅 彰化縣玄天上帝爺廟知多少

2019-09-14 11:41

影／南投九九峰921重創 20年休養可愛的牠們都回來了

2019-09-14 12:52

高嘉瑜中秋節「魚肉鄉民」！網友虧：怕妳唱歌狂烤肉給妳吃

2019-09-14 11:37

消逝的容顏...最後的文面國寶柯菊蘭辭世

2019-09-14 09:50

這位單車大叔好面熟 遊客「捕獲野生潘孟安」

2019-09-14 09:31

高雄市副市長李四川腹瀉嚴重 中秋假期「被迫」休息

2019-09-14 12:23

中秋連假台東又見人潮 飯店業：暑假後住房破5成就慶幸

2019-09-14 11:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top