侯友宜視察防災整備重點場所 解決積淹水問題

2019-09-14 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市長侯友宜今天接連到永和、泰山、五股視察防災整備重點場所，聽取水利局工程報告，侯友宜表示，面臨當今極端氣候所帶來的豪大雨，市府希望透過相關改善工程來解決積淹水問題，讓民眾生活環境變得更好。

水利局表示，永和區雨水下水道幹線第二期新建工程主要改善路面積水問題，過去碰到下大雨或是颱風就會積水，排水速度較慢，但施工範圍在福和路及林森路、永利路，是永和通往永福橋、福和橋的重要連繫道路，車流量大，施工時會占用部分路面，也會造成民眾不便，工程預計在明年1月31日竣工。

在五股部分，該地區的水門會將過多的水排到河道，但若時雨量太大，反而會溢淹回來市區，會來不及疏通水流，未來也將規畫興建成洲抽水站，解決當地積淹水問題。

另外，為改善貴子坑溪因流速緩慢造成淤積及惡臭問題，水利局研議，目前第一期工程已在今年8月2日開工。第二期工程已完成設計，並已提報前瞻計畫爭取工程經費，第三期工程也將比照申請前瞻計畫經費。

水利局指出，因應汛期目前持續進行溝渠、箱涵、下水道清淤工作，並於分洪道、各區低地排水設施進行自主檢查，隨時保持待命狀態。除落實雨水下水道維管工作、防汛砂包整備及適時啟動防災機制應變外，並要求區公所對易積水處定期檢視，確保強降雨侵襲時皆能發揮排水功能。