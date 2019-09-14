慈善機構投入 台南忠信食物銀行啓用

2019-09-14 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



由財團法人興毅社會福利慈善事業基金會發起的台南忠信食物銀行，今天在台南安定區揭牌啟用，市長黃偉哲表示，集結各界的愛心資源，透過點數兌換，讓弱勢更受用。

黃偉哲參觀時，也以手推車實際體驗忠信食物銀行的運作過程，他感謝興毅基金會的付出，建立整合平台，讓愛心捐助真正發揮作用。

黃偉哲指出，未來市政府也將配合中央修法，將「食物銀行」的功能充分發揮，深植台灣社會，有需要幫忙的人，真正的需求可以得到滿足。

黃偉哲説，目前食物銀行陸續成立，由包含宗教在內的各團體經營，大家全力投入關懷弱勢，而藉由點數兌換真正需要的物資，會比發放現金更好，也不辜負捐贈者的美意。

忠信食物銀行採會員制，服務對象是有市政府社會局核發資格的低收入戶，以戶為單位，可申請每月300點的物資補助。

忠信食物銀行會員申請對象以就近的安定區安南區居民為主，為擴大服務範圍，全台南市各地的弱勢都可申請加入會員；經社會局、區公所或居住地里辦公室等轉介的，也可以前往忠信食物銀行申請會員。