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空拍／藝文中秋夜 點亮十三層遺址

2019-09-14 13:15聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

新北市政府、基隆市政府與台電、文化總會，昨晚共同舉辦「點亮十三層」遺址點燈儀式，邀請曾為美國自由女神像設計燈光的燈光設計師周鍊與照明設計團隊，用低色溫黃光搭配琥珀色光的黃金組合，打造土地汙染用地再利用的新模式，搭配優人神鼓出動近百人在寬達50公尺的舞台，為十三層遺址量身打造的「光明海島」戶外大型演出，讓這個中秋佳節充滿藝文氣息。

優人神鼓出動近百人在寬達50公尺的舞台，為十三層遺址量身打造的「光明海島」戶外大...
優人神鼓出動近百人在寬達50公尺的舞台，為十三層遺址量身打造的「光明海島」戶外大型演出。記者許正宏／攝影
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新北市政府與台電、文化總會，昨晚共同舉辦「點亮十三層」遺址點燈儀式，邀請曾為美國...
新北市政府與台電、文化總會，昨晚共同舉辦「點亮十三層」遺址點燈儀式，邀請曾為美國自由女神像設計燈光的燈光設計師周鍊與照明設計團隊，打造土地汙染用地再利用新模式。記者許正宏／攝影
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遺址
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