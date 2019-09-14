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文面國寶走入彩虹橋 文面文化意涵待傳承

2019-09-14 10:57聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

全國十多個原住民族群中，泰雅族是少數有文面傳統的民族，習俗流傳至少數千年，對泰雅族人來說，文面是美麗與成熟的象徵，更具有認同、成長、勇氣的多方意涵。

苗栗縣文化觀光局105年將文面公告為無形文化資產，近年也出書、拍紀錄片，設法保存泰雅族文面文化的資產。

苗栗縣硬頸攝影協會成員劉仁祥拍攝文面國寶近30年，留下無數珍貴影像，去年初以103歲高齡過世的苗栗縣文面國寶簡玉英就是他的外祖母。他指出，文面傳統習俗具成年、美觀、族群認同等文化意涵，女子到了初潮來臨、學會織布，男子到了十多歲會打獵的年齡，都要接受文面的洗禮。

他說，文面利用松煙刺青，與血融合後呈現藍色，在臉部保存一輩子，但文面也是一段痛苦過程，猶如婦人生產經歷，過去文面時，為避免女孩掙扎，還會用帶刺的野草莓藤蔓勒頸，但文面也是榮耀象徵，女子如不文面，只能嫁外族，不會受認同，有錢人家還可文第二次。

劉仁祥感嘆說，文面傳統因日據時的禁文命令而消失，甚至有人文面後被迫要挖除，現在有極少數年輕世代自行文面，但缺少傳統文面的祖靈祝福，因此不會被承認。

賽德克文史工作室負責人田貴實說，目前花蓮僅存1名賽德克族文面國寶林智妹，也已高齡97歲，跟女兒住新北，她因當年日本禁文令，僅留下5歲時刺的額文，並沒有成年時的頰文；民國87年他帶全國六十多名文面老人到總統府，當年總統李登輝稱他們為「文面國寶」，名稱由此而來，但多年來政府對文面國寶的生活並無實質幫助，讓人感覺「國寶」的名詞太沉重。

田貴實強調，生命畢竟會逝去，未來年輕人要不要再文面已不重要，但文面文化的意義不能消失，必須讓年輕一代了解祖先文面的意義，這是克服困難、挑戰大自然及榮譽、責任的印記，一些照片、影音紀錄要妥善珍惜。

苗栗縣最後2位文面國寶已相繼離世，圖為6年前她們與學童互動的畫面。圖／報系資料照...
苗栗縣最後2位文面國寶已相繼離世，圖為6年前她們與學童互動的畫面。圖／報系資料照、記者胡蓬生攝影
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去年初以103歲高齡辭世的文面國寶簡玉英，臉部的額文、頰文都十分傳統、明顯。圖／...
去年初以103歲高齡辭世的文面國寶簡玉英，臉部的額文、頰文都十分傳統、明顯。圖／報系資料照、記者胡蓬生攝影
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簡玉英(左)、柯菊蘭(右)2位文面國寶相繼辭世，苗栗縣的文面文化的時代從此走入歷...
簡玉英(左)、柯菊蘭(右)2位文面國寶相繼辭世，苗栗縣的文面文化的時代從此走入歷史。圖／報系資料照、記者胡蓬生攝影
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苗栗最後的文面國寶柯菊蘭辭世，苗栗縣泰雅族的文面文化時代從此走入歷史。圖／報系資...
苗栗最後的文面國寶柯菊蘭辭世，苗栗縣泰雅族的文面文化時代從此走入歷史。圖／報系資料照、記者胡蓬生攝影
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國寶苗栗縣泰雅族
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