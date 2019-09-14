台南警察化身嫦娥吳剛 陪外籍移工反毒過中秋

2019-09-14 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



中秋節連續假期，台南市警六分局外事警察許儷馨與林韋廷化身「嫦娥姐姐」與「吳剛哥哥」，分赴轄區工廠陪外籍移工一起過節，也因外籍人士近年來在國內毒品犯罪有升高趨勢，嫦娥及吳剛利用「毒品偽裝全員破解」中、英、印、越、泰語文宣，與移工一起撥開迷矇毒品世界的烏雲，向毒品說「不」。

許、林兩人化身嫦娥與吳剛，前往轄區占暉光學股份有限公司、乾輝企業有限公司，提醒移工「嗑月餅不嗑毒品，嗨烤肉趴不嗨毒趴」。

宣導小組表示，參加派對勿隨意接受他人請的飲料，毒品有很多的偽裝方式，如彩色氣球可能暗藏「笑氣」使人產生幻覺，外表討人喜歡的糖果、巧克力、咖啡包、茶包都可能偽裝為毒品，已開封之飲料勿離開視線，FM2、G水(迷姦藥水、迷幻毒品）等多為無色無味，容易混入飲料與調酒中，如不慎誤用含毒物質，而感覺頭暈、嘔吐、癱軟、幻想，應儘早離開現場或報警處理。

宣導小組更精心準備了古漢字猜謎，「甲骨文」是殷商時代的巫師設計之文字，傳說是用文字來進行通靈活動，用以抓人為奴與鞏固巫師王權。嫦娥與吳剛使用「反毒」、「反奴」與「酒駕」與古文應對字卡，巧妙說文解字，讓移工學中文也深刻瞭解毒品、酒駕的戕害。