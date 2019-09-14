親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

NBA／結束15年生涯 勇士功臣李文斯頓決定退休

金山青農地瓜一站式服務 民眾自己挖再焢窯更有味

2019-09-14 09:32聯合報 記者游明煌╱即時報導

金山青農蔡漢昌返鄉種地瓜，採取一站式服務，讓民眾可以自己挖地瓜，自己焢窯。圖／新...
金山青農蔡漢昌返鄉種地瓜，採取一站式服務，讓民眾可以自己挖地瓜，自己焢窯。圖／新北市農業局提供
分享

新北市青農蔡漢昌化工專業出身，在外打拚多年雖有不錯的收入，但對於故鄉金山這片土地的熱愛，在與妻子溝通過後，毅然決然回到故鄉，一起經營金山番薯囝仔地瓜園，除了銷售之自家產地瓜外，也提供民眾田間挖地瓜體驗，可以親手把挖出的新鮮地瓜及各式食材現場焢窯，採取「一站式」服務。

蔡漢昌說，以前雖然收入不錯，但是他對家鄉的思念，讓他重新思考自己的人生，在與妻子陳思玲溝通後，毅然決然回到故鄉，雖然辛苦，但他享受自己種植心血的土地，更加快樂。

「在外的遊子，回到故鄉接下父親的重擔，再拾起鋤頭踏著這塊土地，才清楚地知道自己與這塊土地情感的早已深根在心裡」蔡漢昌從以前吃地瓜，到現在自己種地瓜，感受完全不同。

但10年的經營中，蔡漢昌一開始並不順利，民國100年時，當年的地瓜價錢正好，然而一場風災造成磺溪潰堤，黃色的泥漿淹過了田埂，連田在哪裡都看不出來，努力全部付諸流水，但蔡漢昌沒有因此被擊倒，足足費了3個月重整家園，有賴於周遭親朋好友相挺，給了蔡漢昌重新站起來的力量，也讓他決定要更加用心回饋這片土地。

夫妻倆以友善種植的方式一起經營金山番薯囝仔地瓜園，除銷售之自家產地瓜外，也提供田間挖地瓜體驗，並且將親手挖出的新鮮地瓜及各式食材現場焢窯，繁重的種植工作由蔡漢昌負責，銷售由太太打理，合作無間。

蔡漢昌表示，金山甘藷好吃的原因在於種植在緊鄰大屯山系的北海岸，有陽明山系清泉灌溉，土質為肥沃的火山黑壤土，並且有帶鹽度的海風吹襲，所種植的甘藷口感特別綿密，甜度特別高，非常好吃。而親自體驗挖地瓜的樂趣更加不一樣。

農業局說，輔導一站式服務措施，從生產、銷售通路、包裝行銷規畫整體輔導措施，以行動治理辦理員工團購，增加甘藷銷售量，帶動當地產業的發展，讓更多青年及新農民加入從農行列。金山番薯囝仔地址新北市金山區中正路145號，粉絲專頁ttps://forms.gle/ZU8JxqQnMuxUSSHU8。

金山青農蔡漢昌返鄉種地瓜，採取一站式服務，讓民眾可以自己挖地瓜，自己焢窯。圖／新...
金山青農蔡漢昌返鄉種地瓜，採取一站式服務，讓民眾可以自己挖地瓜，自己焢窯。圖／新北市農業局提供
分享
金山青農蔡漢昌返鄉種地瓜，採取一站式服務，讓民眾可以自己挖地瓜，自己焢窯。圖／新...
金山青農蔡漢昌返鄉種地瓜，採取一站式服務，讓民眾可以自己挖地瓜，自己焢窯。圖／新北市農業局提供
分享
金山青農蔡漢昌返鄉種地瓜，採取一站式服務，讓民眾可以自己挖地瓜，自己焢窯。圖／新...
金山青農蔡漢昌返鄉種地瓜，採取一站式服務，讓民眾可以自己挖地瓜，自己焢窯。圖／新北市農業局提供
分享

金山農民
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

十三層遺址點亮了 上萬民眾驚呼：有希臘神殿的fu

2019-09-13 20:55

烏來覽勝大橋 點燈通車

2019-09-13 23:49

中秋夜 點亮十三層遺址

2019-09-13 23:47

燒烤、砂石場注意！北市空汙熱區 將增百台感測器

2019-09-13 23:40

美食新天地／總裁油飯 家常「好款」銅板價

2019-09-13 23:37

社子島開發爭議 居民向小英喊救命

2019-09-13 23:34

舊衣變共享提袋 三峽盼推廣全台

2019-09-13 23:33

台藝大「大觀表演藝術節」月底熱鬧到年底

2019-09-13 23:27

影／烏來新覽勝大橋點燈啟用 兼具地方特色與安全性

2019-09-13 21:52

幾米超級月亮現身 快來碧潭追月亮

2019-09-13 21:50

十三層點燈侯林2名市長都沒來 陳其邁：我對這裡非常熟

2019-09-13 21:49

社子島居民向小英喊救命 盼總統主持公道

2019-09-13 15:41

烏來覽勝橋通車 夜間光雕迎賓盼帶動人潮

2019-09-13 14:05

汐止秘境白雲派出所 古蹟見證白色恐怖最大冤案

2019-09-13 13:47

搭火車探瀑布秘境 特殊地景超驚奇

2019-09-13 13:43

遏止排空汙不肖業者 北市將增設100台空品感測器

2019-09-13 13:14

確保學童乘車安全 新北警擴大稽查學幼童車

2019-09-13 13:07

林口警方中秋防酒駕 展開擴大臨檢與盤查

2019-09-13 13:07

曾是軍事禁地 汐止白匏湖大揭密

2019-09-13 10:25

用路人留意 台19線台南路段維修將管制交通

2019-09-13 09:30
看更多

熱門文章

高雄觀光景點連假未見人潮 停車場空無遊覽車

2019-09-13 11:37

員林市今失去一名好里長 張尚裕積勞成疾英年早逝

2019-09-13 16:23

十三層遺址點亮了 上萬民眾驚呼：有希臘神殿的fu

2019-09-13 20:55

記得儲水！桃園、八德近萬戶 16日將停水11小時

2019-09-13 10:09

「大港開唱」因韓市府不支持停辦？孫大千：踹共

2019-09-13 13:19

手搖飲擺鮮蝦真的很「蝦」 連外國旅客也來朝聖

2019-09-13 18:00

中秋不平靜 雲林科技大學旁小吃街暗夜火警

2019-09-13 11:20

網友爆料周子瑜在台南夜市 貼心粉絲「給她私人空間」

2019-09-14 00:01

「蛋黃酥」之亂終止了 不二坊明天起連休4天

2019-09-13 18:17

夜市抵用券屏東縣無處可用 旅遊業、夜市攤販急跳腳

2019-09-13 17:33

連假首日下墾丁走走停停 旅宿業懷念過去滿房榮景

2019-09-13 15:02

中秋節連假首日 台南安平遊客「熱爆了」

2019-09-13 16:29

中秋連假首日阿里山陸客僅百餘人 營業額驟減六成

2019-09-13 16:49

中壢封街烤肉 萬人齊烤超壯觀

2019-09-13 21:50

屏東看板風波！地主好意反惹爭議 伍麗華持租約自清

2019-09-13 10:41

拚史上最長！國慶焰火在屏東 這一天將試放3分鐘

2019-09-13 15:43

中秋閃不停！高鐵嘉義站快閃表演一場接一場

2019-09-13 14:35

時力竹市立委參選人高鈺婷：韓國瑜一直唱衰台灣競爭力

2019-09-13 10:40

太魯閣砂卡礑步道 中秋節後施工將局部管制或封閉

2019-09-13 11:26

花蓮玉富自行車道 腳踏2大板塊超奇妙

2019-09-13 10:40

影／柯文哲參訪紫南宮 獲贈金雞引猜測

2019-09-13 22:05

影／奉天宮媽祖契子女中秋回家 伊林名模來走秀

2019-09-13 12:01

營造以人為本兒童城市 竹市校園交通寧靜區擴充10校

2019-09-13 20:05

夜市抵用券16日起使用 高雄夜市攤商認為200元太少

2019-09-13 19:13

中秋節逛旗山老街遊大樹舊鐵橋 多元體驗更新鮮

2019-09-13 15:45

基隆波浪街、富貴角燈塔懸日 1美照翻轉1城

2019-09-13 23:25

十三層點燈侯林2名市長都沒來 陳其邁：我對這裡非常熟

2019-09-13 21:49

曾是軍事禁地 汐止白匏湖大揭密

2019-09-13 10:25

影／烏來新覽勝大橋點燈啟用 兼具地方特色與安全性

2019-09-13 21:52

社子島居民向小英喊救命 盼總統主持公道

2019-09-13 15:41

汐止秘境白雲派出所 古蹟見證白色恐怖最大冤案

2019-09-13 13:47

中秋不品蟹 親子來新竹香山賞蟹步道賞蟹

2019-09-13 11:39

北港五湖四海宴民間工藝展 日本京都學者讚不絕口

2019-09-13 18:52

陸客不來不影響 劍湖山世界今湧玩水人潮

2019-09-13 16:22

小花蔓澤蘭大舉入侵 林務局與花蓮縣收購上百公噸

2019-09-13 16:35

幾米超級月亮現身 快來碧潭追月亮

2019-09-13 21:50

2019閩南金曲音樂會 鄭文燦宣布國慶晚會首度移師桃園

2019-09-13 21:48

影／好消息！縣府出手相助 陽大附醫二期擴建可提早完工

2019-09-13 20:20

翻起波浪街、燈塔懸日熱潮後 他要再推大十秘境

2019-09-14 08:56

星空電影院上映 到斗六逛市集、看電影享受假期

2019-09-13 16:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top