金山青農地瓜一站式服務 民眾自己挖再焢窯更有味

2019-09-14 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



金山青農蔡漢昌返鄉種地瓜，採取一站式服務，讓民眾可以自己挖地瓜，自己焢窯。圖／新北市農業局提供 分享 facebook

新北市青農蔡漢昌化工專業出身，在外打拚多年雖有不錯的收入，但對於故鄉金山這片土地的熱愛，在與妻子溝通過後，毅然決然回到故鄉，一起經營金山番薯囝仔地瓜園，除了銷售之自家產地瓜外，也提供民眾田間挖地瓜體驗，可以親手把挖出的新鮮地瓜及各式食材現場焢窯，採取「一站式」服務。

蔡漢昌說，以前雖然收入不錯，但是他對家鄉的思念，讓他重新思考自己的人生，在與妻子陳思玲溝通後，毅然決然回到故鄉，雖然辛苦，但他享受自己種植心血的土地，更加快樂。

「在外的遊子，回到故鄉接下父親的重擔，再拾起鋤頭踏著這塊土地，才清楚地知道自己與這塊土地情感的早已深根在心裡」蔡漢昌從以前吃地瓜，到現在自己種地瓜，感受完全不同。

但10年的經營中，蔡漢昌一開始並不順利，民國100年時，當年的地瓜價錢正好，然而一場風災造成磺溪潰堤，黃色的泥漿淹過了田埂，連田在哪裡都看不出來，努力全部付諸流水，但蔡漢昌沒有因此被擊倒，足足費了3個月重整家園，有賴於周遭親朋好友相挺，給了蔡漢昌重新站起來的力量，也讓他決定要更加用心回饋這片土地。

夫妻倆以友善種植的方式一起經營金山番薯囝仔地瓜園，除銷售之自家產地瓜外，也提供田間挖地瓜體驗，並且將親手挖出的新鮮地瓜及各式食材現場焢窯，繁重的種植工作由蔡漢昌負責，銷售由太太打理，合作無間。

蔡漢昌表示，金山甘藷好吃的原因在於種植在緊鄰大屯山系的北海岸，有陽明山系清泉灌溉，土質為肥沃的火山黑壤土，並且有帶鹽度的海風吹襲，所種植的甘藷口感特別綿密，甜度特別高，非常好吃。而親自體驗挖地瓜的樂趣更加不一樣。