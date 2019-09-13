舊衣變共享提袋 三峽盼推廣全台

2019-09-13 23:33 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北報導



甘樂文創推出「913舊衣衫循環共享提袋」計畫，將不要的舊衣製成時尚購物袋，放在合作店家內，民眾押20元就可取用，還可A店借、B店還。 圖／甘樂文創提供 分享 facebook

位於新北市三峽的「甘樂文創」，發起「913舊衣衫循環共享提袋」計畫，將不要的舊衣製成購物袋，放在合作店家供民眾押20元取用，昨天在三峽公有市場前正式啟用。目前有13間店家參與，包括有機蔬菜店、早餐店、甜點店、書局、運動用品店等。

甘樂文創創辦人林峻丞說，在三峽河淨溪10年，發現垃圾撿不完，因此從源頭減量做起。此外，有報導指出，舊衣品質好才能回收、清洗，送到更有需求的地方，近年台灣不敵中國及印度，舊衣常賣不出去，只能當垃圾焚燒；時裝產業已是僅次於石油產業，全球第二大汙染源。

林峻丞說，不少人都有環保意識，但有時會忘記帶環保袋，為了方便就向店家拿塑膠袋，因此推出20元押金取用舊衣袋。社區就近購物，要還回不難，可A店借、B店還，且舊衣袋還滿時尚、好看。對店家而言，也可減少購買塑膠袋、紙袋成本。

目前913計畫分布三峽老街區和北大特區，甘樂文創專案企畫林佳慧指出，約一半店家主動在網路上填表報名，目前有13間店家參與，舊衣衫袋有100袋，還在向民眾募集舊衣，並有社區民眾幫忙縫製，繼續製作中。

林佳慧說，依照不同店家屬性，例如早餐店需要小袋、運動用品店要大袋，分別採用小孩到大人XL的衣服製作，經過一段時間會回收維護。林峻丞表示，若可行成功，希望推廣到全台其他社區。