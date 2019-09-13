影／烏來新覽勝大橋點燈啟用 兼具地方特色與安全性

2019-09-13 21:52 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市工務局今在烏來區舉辦「中秋覽月光雕水霧秀暨覽勝大橋通車典禮」，新覽勝大橋正式啟用。新北市長侯友宜強調，覽勝大橋是促進烏來經濟發展與觀光的重要建設，改建後除可強化防洪保護能力，更可融合地方風貌、促進觀光效益。

侯友宜表示，覽勝大橋是座具有50年歷史的橋梁，受到蘇迪勒、梅姬等颱風侵襲，導致水位暴漲重創烏來老街，橋梁防洪高度不足進而造成橋體結構受損，新北市政府向中央爭取經費補助，順利推動橋梁改建工作，並在中秋節前夕順利完工，侯友宜說，覽勝大橋不僅能增加夜間光雕水幕，另結合當地風光水色，讓整體烏來夜晚顯現獨特之美，並希望進一步帶動烏來地區夜間觀光。

工務局表示，舊的覽勝大橋是連結烏來老街與溫泉街兩岸居民出入的重要橋梁，而新橋選擇在舊橋上游處興建，銜接烏來老街明隧道，並在新橋上河岸兩端各規劃一處透明玻璃的景觀平台，讓民眾可以俯瞰腳下南勢溪湍急的水流，挑戰從高處往下看的勇氣，讓覽勝大橋發揮通行安全與觀光遊憩的雙重功能。舊橋會在下周一進行拆除，想要拍新舊橋同框的民眾要把握機會。