幾米超級月亮現身 快來碧潭追月亮

2019-09-13 21:50 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



著名繪本畫家幾米「月亮忘記了」邁入20周年，新北市議員金中玉與新店區公所合作，將15米的飄浮月亮出現在新北市碧潭風景區，新北市新店區公所表示，邀請民眾在點燈期間到碧潭風景區一同賞月，除了懸掛在天上的月亮外，碧潭新店溪水面漂浮的超級月亮輪廓更美，趁著假日來碧潭欣賞難得的美景。

月亮是幾米作品裡經常出現的元素，象徵著溫暖、呵護與守望，幾米的「月亮忘記了」繪本今年滿20週年，全球發行超過12種語言版本，撫慰廣大讀者的心。幾米及其團隊打造15米的飄浮月亮於新北市碧潭風景區展出，月亮陪伴小男孩散發靜謐與美好的溫暖光輝，與碧潭自然山水結合，轉化為動人心弦的地景藝術。透過幾米傳達溫暖意涵的作品，點亮觀賞者的心靈。

觀旅局指出，幾米超級月亮點燈期間從9月13日到11月13日，在這段期間的白天與夜晚都可以欣賞到不同景致，白天可看見小男孩與月亮相依偎的俏皮模樣，成為新北市打卡新亮點，帶出截然不同的碧潭風情；夜晚則可看見雙月相互輝映，散發撫慰人心的光芒，歡迎大家與朋友、家人一同享受這美好的夜風與月色。