十三層點燈侯林2名市長都沒來 陳其邁：我對這裡非常熟

2019-09-13 21:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



今年初，新北市長侯友宜拉著交通部長林佳龍到十三層，爭取點亮這個像龐貝城的空中之城，今晚十三層點亮了，侯友宜卻缺席，林佳龍被問到會不會覺得可惜，他說，他和侯友宜的約會，今天沒有約成，他們有先聯絡，改天兩個人自己來，氣氛比較好。

林佳龍說，他們會選擇一個有月光和點光的時刻，從金山的中角衝浪勝地，一路逛到十三層遺址，把這些歡光潛力十足的點串接起來，推向國際。

侯友宜8日就來水湳洞視察場地，那天他即透露今晚不會來，因為中秋節碰上了烏來覧勝橋要落成，烏來覽勝橋花了不少錢，大概1億多蓋起來，整個要在夜間開放帶動烏來的觀光旅遊，所以他特別提早過來看十三層這個地方。

侯友宜沒來，隔壁的基隆市長林右昌也沒來，會不會覺得遺憾？行政院副院長陳其邁看看左右說，不會啦，大家都喜歡就好，人民才是主角，他在基隆出生，在基隆和金瓜石住了兩年，這裡他非常熟，今天回到小時候的地方，非常棒的地方，充滿美麗的回憶。