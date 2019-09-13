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影／藝文中秋夜 點亮十三層遺址

2019-09-13 21:17聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

新北市政府與台電、文化總會共同舉辦「點亮十三層」遺址點燈儀式，邀請曾為美國自由女神像設計燈光的照明設計團隊，搭配舞台上的優人神鼓演出，讓這個中秋佳節充滿藝文氣息。

新北市瑞芳海濱的十三層遺址晚間「點亮」，層層疊疊的燈光效果相當美麗。記者許正宏／...
新北市瑞芳海濱的十三層遺址晚間「點亮」，層層疊疊的燈光效果相當美麗。記者許正宏／攝影
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新北市瑞芳海濱的十三層遺址晚間「點亮」，由曾為美國自由女神像設計燈光的照明設計團...
新北市瑞芳海濱的十三層遺址晚間「點亮」，由曾為美國自由女神像設計燈光的照明設計團隊，搭配舞台上的優人神鼓演出，讓這個中秋佳節充滿藝文氣息。記者許正宏／攝影
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新北市瑞芳海濱的十三層遺址晚間「點亮」，由曾為美國自由女神像設計燈光的照明設計團...
新北市瑞芳海濱的十三層遺址晚間「點亮」，由曾為美國自由女神像設計燈光的照明設計團隊，搭配舞台上的優人神鼓演出，讓這個中秋佳節充滿藝文氣息。記者許正宏／攝影
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新北市瑞芳海濱的十三層遺址晚間「點亮」，吸引不少民眾前來觀賞。記者許正宏／攝影
新北市瑞芳海濱的十三層遺址晚間「點亮」，吸引不少民眾前來觀賞。記者許正宏／攝影
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新北市瑞芳海濱的十三層遺址晚間「點亮」，從空中看下層層疊疊的燈光效果相當美麗。記...
新北市瑞芳海濱的十三層遺址晚間「點亮」，從空中看下層層疊疊的燈光效果相當美麗。記者許正宏／攝影
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遺址
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