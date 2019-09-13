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遭轟「毀一盤好棋」 韓國瑜競辦：楊秋興該憂憤的是自身氣度

十三層遺址點亮了 上萬民眾驚呼：有希臘神殿的fu

2019-09-13 20:55聯合報 記者吳淑君╱即時報導

有新北「天空之城」美譽的瑞芳區十三層遺址，今晚點亮了，點亮那一刻，在場上萬人齊聲驚呼，好有希臘神殿的fu喔，台電董事長楊偉甫說，今晚的點燈創下國內公共藝術活化汙染場址的首例，希望帶動水金九觀光，以後十三層遺址每晚6點至9點都會點亮，他歡迎民眾一同探索超美夜遊新秘境。

點亮十三層遺址活動，是台電，新北市政府，基隆市政府，與中華文化總會共同舉辦，但今天的主要主人都沒來，只有行政院副院長陳其邁，文總副會長江春男，經濟部長沈榮津，交通部長林佳龍，文化部長鄭麗君，新北市副市長吳明機，基隆市府秘書長李銅城等到場。

晚上7點半，11位貴賓，共同手舉火把點燃火盆，接著點亮90秒的「點亮儀式限定」燈光秀，點亮那一刻，琥珀色燈光搭配優人神鼓現場近百人磅礡演出，現場上萬人都驚呆了，因為太美。

台電十三層遺址燈光由曾為美國自由女神像設計燈光的國際照明大師周鍊，與知名照明設計團隊「一隱照明設計顧問」共同策劃。十三層層層疊疊的獨特地形限制，無法使用機器，所有燈具等施工材料都需人力徒手搬運，除重量動輒10幾20公斤，每一層高度從2公尺到12公尺都有，都需人工攀爬，很辛苦。

台電表示，十三層遺址過往是瑞芳金瓜石最大選礦場所「水湳洞選煉廠」，1980年代晚期隨礦產減少和所屬台金公司結束營業轉由台電接管，後因土地金屬物質列為汙染控制場址，他們嘗試利用「遠觀型」公共藝術推動文資活化，首創土地汙染用地再利用新模式，期盼帶動在地發展。

十三層琥珀色燈光，搭配優人神鼓現場近百人磅礡演出，美呆了。記者吳淑君／攝影
十三層琥珀色燈光，搭配優人神鼓現場近百人磅礡演出，美呆了。記者吳淑君／攝影
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十三層遺址點亮了，金壁輝煌，美的有希臘神殿的fu。記者許正宏／攝影
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十三層琥珀色燈光，搭配優人神鼓現場近百人磅礡演出，美呆了。記者吳淑君／攝影
十三層琥珀色燈光，搭配優人神鼓現場近百人磅礡演出，美呆了。記者吳淑君／攝影
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遺址台電
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