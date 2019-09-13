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社子島居民向小英喊救命 盼總統主持公道

2019-09-13 15:41聯合報 記者郭頤╱即時報導

中秋連假第1天，總統蔡英文上午前往社子島坤天亭參拜，前往坤天庭路上，社子島自救會和當地居民掛起「小英總統救命」布條，要向總統陳情諸多爭議的社子島開法案，盼總統幫忙主持正義，當地里長也藉機向總統提出諫言，蔡英文回應，現在是民主社會，中央政府會確保各方意見充分溝通，保障居民權益，社子島最大的主導權應是當地居民。

社子島自救會和當地居民在延平北路7段，掛起寫有「小英總統救命」的布條，陳情民眾也拿著「維持現狀、安居樂業」、「負債千萬、債留子孫」、「假開發真搶地」和「被迫自殺、總統救命」等手寫看板，期望總統看見他們訴求。

談到民眾拉布條陳情，蔡英文表示，社子島的問題應該大家一起討論，里長、議員要幫助在地居民溝通，社區的事可以坐下來談，這就是社區精神，而政府的責任就是要讓各方充分表達意見，保障大家權益。

蔡英文說，政府有分工，北市府該做的事應該要做，中央也有中央的責任，不過最大的主導權還是在社子島居民，一起改革、討論後，中央和民代要如何支持，中央都全力以赴，希望讓居民有完善基礎建設，生活安全且舒適。

此外，社子島福安里長謝文加也藉難得機會向蔡英文建議，社子島開發案問題重重，盼總統能幫居民主持公道，要政府傾聽民眾訴求，他說，台北市長柯文哲先前說會聽居民意見，根本沒做到，現在柯都聽財團、仲介跟民代想法，不知人間疾苦。

謝文加提到，社子島居民在國民應付的義務上，一樣都沒有少，卻要被禁建50年，社子島很多居民都相當弱勢，所以他主張用「特別拆遷補償辦法」，而非一般都更的「公共拆遷補償辦法」，這些居民只是想要一間可以避風避雨的房子，而開發案補助民眾的金額，根本無法讓民眾買房。

謝文加說，他當里長13年，當然要替居民向總統陳情， 柯一心只想把社子島當作政績，他建議柯「食緊挵破碗」，要一步一步來，根本問題都還沒解決，就趕著要開發，也不要只聽財團跟民代的意見，應多傾聽弱勢居民的需求，才能真正解決問題。

社子島自救會和當地居民掛起「小英總統救命」布條，舉手寫看板，要向總統陳情諸多爭議...
社子島自救會和當地居民掛起「小英總統救命」布條，舉手寫看板，要向總統陳情諸多爭議的社子島開法案，盼總統蔡英文幫忙主持正義。圖／福安里長謝文加提供
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陳情民眾拿著「維持現狀、安居樂業」、「負債千萬、債留子孫」、「假開發真搶地」和「...
陳情民眾拿著「維持現狀、安居樂業」、「負債千萬、債留子孫」、「假開發真搶地」和「被迫自殺、總統救命」等手寫看板，期望總統蔡英文看見他們訴求。圖／福安里長謝文加提供
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社子島自救會和當地居民掛起「小英總統救命」布條，舉手寫看板，要向總統陳情諸多爭議...
社子島自救會和當地居民掛起「小英總統救命」布條，舉手寫看板，要向總統陳情諸多爭議的社子島開法案，盼總統蔡英文幫忙主持正義。圖／福安里長謝文加提供
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社子島蔡英文自救會
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