活跳跳萬里蟹駕到 野柳假日活蟹市集開市民眾大排長龍

2019-09-13 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



秋蟹最好吃，每年9月至12月為萬里蟹產季，萬里漁會螃蟹產銷班在野柳漁港特別推出「野柳假日活蟹市集」，今天開市了，一籠籠現捕的萬里蟹，從漁船運上岸後，直接送到市集讓民眾選購，還有漁村產銷班媽媽現場烹煮，許多內行人一吃成主顧客，還有人遠從台中來，就是要吃最新鮮的萬里蟹。

新北市政府農業局在今年9月13日至12月1日每周六、周日，及國慶連假於野柳漁港舉辦假日活蟹市集，今天是市集開幕的第一天，下午3點推出破盤推出百份2斤活蟹福袋以399元超殺優惠價，吸引許多人大排長龍，搶鮮搶便宜。

漁民為迎接萬里蟹品牌推動第8年，加碼推出8元2斤活蟹福袋抽抽樂，讓抽到的民眾興奮的大叫。

農業局長李玟表示，今年野柳假日活蟹市集時間自即日起至12月1日的每周例假日（含國慶連假）上午11點至下午5點，地點在野柳漁港藍色公路候船亭下，由在地漁船主提供最新鮮的優質萬里蟹，有時會因為天候不佳或是買氣強強滾而提早收攤，大家要把握機會趕快去品嘗。

順利168號船長顏福清說，不一定大隻就好吃，要按按螃蟹的肚子，硬硬的代表肉很結實，這才好吃，他們也遵守漁業局規定，未超過8公分不能抓，更謝謝海巡隊保護漁場，把越界的大陸漁船趕走，要不然他們的拖網漁船一拖，整個漁船都毀了。