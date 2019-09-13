舊衣變身時尚社區循環袋 三峽民間盼推廣全台

2019-09-13 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



位於新北市三峽的甘樂文創，發起「913舊衣衫循環共享提袋」計畫，將不要的舊衣製成購物袋，放在合作店家供民眾押20元取用；今天9月13日，913計畫在三峽公有市場前正式啟用。目前有13間店家參與，包括有機蔬菜店、早餐店、甜點店、書局、運動用品店等，一半是店家主動找上門。

甘樂文創創辦人林峻丞說，在三峽河淨溪了10年，發現垃圾撿不完，因此從源頭減量做起。此外，舊衣品質好才能回收清洗送到更有需求的地方，近年台灣不敵中國及印度，舊衣時常賣不出去只能當垃圾焚燒，更有報導指，時裝產業已經是僅次於石油產業，全球第二大汙染源。

林峻丞說，不少人都有環保意識，但有時會忘記帶環保袋、為了方便就和店家拿了塑膠袋；因此推出20元押金取用舊衣袋，社區就近購物要還回不難，可以A店借、B店還，一樣會退押金，且舊衣袋其實滿時尚、好看；對店家而言，也可以減少購買塑膠袋、紙袋成本。

目前913計畫遍及三峽老街區和北大特區，甘樂文創專案企畫林佳慧指出，有約一半店家是主動在網路上填表報名，目前有13間店家，舊衣衫袋有100袋，陸續製作中，向民眾募集舊衣，並有社區民眾幫忙縫製。