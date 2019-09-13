親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

司法界重大醜聞！石木欽請辭獲准 昔日同事法官：很意外

獨立參選總統倒數？ 郭辦：郭台銘現在「無黨一身輕」

烏來覽勝橋通車 夜間光雕迎賓盼帶動人潮

2019-09-13 14:05中央社 新北13日電

新北市烏來覽勝橋今天通車啟用，肩負烏來交通與新地標使命。市府觀光局與原民局盼光雕帶動遊憩人潮與經濟效益。民眾則認為橋梁視覺衝擊太大，且應該融入當地泰雅族文化元素。

烏來地區前幾年遭受蘇迪勒、梅姬等颱風侵襲，造成道路坍方，及烏來老街附近的50年橋齡覽勝橋嚴重受損，溪水淹過覽勝橋，直衝民宅內。

新北市府表示，烏來是新店溪上游最易致災處，覽勝橋串聯烏來地區經濟發展與觀光，向中央爭取經費改建橋梁完成，於今天通車後，希望融合地方風貌、促進觀光效益。

市府觀光旅遊局長張其強表示，依數據顯示，近年烏來的觀光人數逐漸回流，新覽勝橋有光雕水霧造景，透過夜間投射的燈光，照亮烏來夜空繽紛絢麗，希望更多人願意在夜間駐足，讓烏來的夜晚更亮眼。

市府原住民族行政局長羅美菁表示，再現烏來繁榮是當地原住民的心聲。她認為，透過市府跨局處整合觀光、文化、經濟發展資源，解決居住就業、經濟等需求後，進一步打造原民文化新品牌

李姓自行車友表示，日前騎車赫然發現烏來老街尾見不到天空，龐然大物憑空遮住視線。他說，新的覽勝橋十足是「水晶教堂」翻版，到烏來部落應要徜徉自然山水，「打卡橋」無法彰顯烏來部落的泰雅文化。

有網友認為，好山好水被鐵網圍住了，新橋配色應如舊橋使用泰雅的紅、黑色系。在泰雅族的gaga（指約定成俗的無形社會控制力量）中，惡鬼最怕紅色，在泰雅服飾上多採用紅色裝飾，做為保護身體護身符。

新覽勝橋顏色為湖水綠，工務局新建工程處長祝惠美說，新橋在舊橋上游處興建，兼顧不穩定地質還興建明隧道與防坍架，並在河岸兩端各規劃透明玻璃的景觀平台，讓民眾可俯瞰腳下9公尺深的南勢溪。

祝惠美表示，覽勝橋每天晚上6時30分至9時30分，有不同顏色的光雕，菱形鋼樑是泰雅族的編織意象，總重約600公噸，比原有橋梁提升兩公尺高度，可強化防洪保護能力。

烏來
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

確保學童乘車安全 新北警擴大稽查學幼童車

2019-09-13 13:07

曾是軍事禁地 汐止白匏湖大揭密

2019-09-13 10:25

用路人留意 台19線台南路段維修將管制交通

2019-09-13 09:30

事務官幫忙打選戰？柯文哲：依法行政

2019-09-12 23:46

東區店租贏東京…北市議員批 商業處：租金、空店都有降

2019-09-12 23:28

北市智慧停車格 16日起上路 前10分鐘免費

2019-09-12 23:18

新店央北社宅9月底招租 預計明初完工

2019-09-12 22:50

漏水、地塌、廁所老舊 中和3校爭經費改善

2019-09-12 22:48

改善汐止聯外交通 康寧路匝道應加速審議

2019-09-12 22:45

從板橋到新店 台北氣象站落腳安坑 2021年完工

2019-09-12 21:45

首創公路、捷運共構10月完工 縮短安坑至台北通勤時間

2019-09-12 21:24

板橋車站裝置藝術蟑螂亂竄旅客噁 站方：加強清潔消毒

2019-09-12 21:07

首例區段徵收社宅 新店央北社宅9月開始招租

2019-09-12 20:52

影／基隆城隍夜巡好兄弟收假 民眾搶躦轎腳、鹹光餅

2019-09-12 20:22

淡水公所大廳滿藝術風 旅英鋼琴家演奏

2019-09-12 20:06

淡水忠山里環境五星級 苗栗社區來取經

2019-09-12 20:05

關懷據點來汐止交流 阿嬤上餐車做料理

2019-09-12 20:05

溫馨過中秋 全聯有線送月餅慰勞三重員警

2019-09-12 20:04

碧潭自行車道開通 可延伸暢遊至青潭

2019-09-12 20:03

廁所沒扶手、活動中心漏水 中和3校老舊立委會勘

2019-09-12 19:36

活蟹市集來了！來新北漁港享受滿滿蟹香味

2019-09-12 19:33

兩度死諫反迫遷 台中黎明幼兒園長林金連參選立委

2019-09-12 19:18

海外返國投票 北市選委會：9月12日至12月2日受理登記

2019-09-12 19:13

盧內閣新首長拜訪議員 綠營期許傾聽民意、減少民怨

2019-09-12 18:49

朱銘太極新作、雲門舞者周六絕美演出 300秒煙火秀

2019-09-12 18:47

新北再爆疑似食物中毒 33學生送醫

2019-09-12 17:47

中秋連假 安坑交流道南下車流爆炸塞

2019-09-12 17:36

北市德國麻疹新增1例 個案傳染期間曾出入3間北市餐廳

2019-09-12 17:36

早鳥票62折！台中動畫影展 中秋節中午搶票

2019-09-12 15:49

新北又增2例本土屈公病 新店、中和感染後潛藏社區

2019-09-12 15:43

中央加嚴兒童遊戲場 校長怕出事全拉封鎖線

2019-09-12 15:14

新住民媽媽葉碧珠來台23年 入圍廣播金鐘主持人

2019-09-12 15:07

陽明公園花鐘 月兔陪伴過中秋

2019-09-12 14:13

柚子打果汁、做肥皂 八里柚農林炳昌與妻創意吸客

2019-09-12 14:11

碧潭湖中出現幾米月亮地景 搭配燈光秀成打卡新亮點

2019-09-12 12:40

北市16日啟動智慧停車收費區 享停車前10分鐘免費

2019-09-12 12:27

連鎖冰店租金比表參道高？王鴻薇：柯文哲讓東區超越東京

2019-09-12 12:20
看更多

熱門文章

謝龍介爆百萬斤文旦遭棄 郭國文酸：不知有機堆肥？

2019-09-12 18:43

高雄觀光景點連假未見人潮 停車場空無遊覽車

2019-09-13 11:37

中秋不平靜 雲林科技大學旁小吃街暗夜火警

2019-09-13 11:20

「好像缺門牙」台南新化老街獨缺兩棟老屋是這原因

2019-09-12 20:50

順澤宮潮帽第一批今天發放 高雄三鐵迷搶頭香

2019-09-12 15:12

彰化有龍眼9月開花 原因令人意想不到

2019-09-12 17:10

「俗女養成記」有多夯 台南加開公車趕印地圖方便追劇

2019-09-12 19:58

獨／柯文哲明到南投拜廟 縣長林明溱曾兩度讓柯碰釘子

2019-09-12 22:02

化骨水濺腿女移工不治 苗縣青年傳愛 家屬：感謝你們

2019-09-12 23:53

影／基隆城隍夜巡好兄弟收假 民眾搶躦轎腳、鹹光餅

2019-09-12 20:22

藝人沈玉琳「代班」基隆市長 本尊、里長笑翻

2019-09-12 16:48

首創公路、捷運共構10月完工 縮短安坑至台北通勤時間

2019-09-12 21:24

南投國姓不只泡溫泉 縣府瞄準這2處打造水長流景區

2019-09-12 15:54

板橋車站裝置藝術蟑螂亂竄旅客噁 站方：加強清潔消毒

2019-09-12 21:07

助李昆澤！陳其邁唱浪子回頭 陳菊「打狗三姐妹」高歌

2019-09-13 00:01

竹市包租代管社會住宅9月底前上路 房租打5至9折

2019-09-12 18:53

全國咖啡烘焙賽結果出爐 冠軍竟被香港人打包了

2019-09-12 17:36

地景藝術節交通懶人包 585個停車位、管制路段看這裡

2019-09-13 08:03

綠質疑大港開唱成大港禁唱 藍：不能監督嗎

2019-09-13 01:31

暴雨烈日交替柑橘變「火燒柑」台中東勢農民喊苦

2019-09-12 15:43

記得儲水！桃園、八德近萬戶 16日將停水11小時

2019-09-13 10:09

陳菊當一日志工為老人打菜 肯定基隆推動長照

2019-09-12 15:51

大港開唱不辦了 陳菊：有朝一日我們還會在大港相見

2019-09-12 22:04

新北又增2例本土屈公病 新店、中和感染後潛藏社區

2019-09-12 15:43

中秋千人封街烤肉 鳳山誠義里好狂

2019-09-12 20:20

他在基隆尋覓17年高翔蜻蜓 無心插柳找到了

2019-09-12 17:48

4大打卡點 中秋「亮」起來

2019-09-12 23:55

屏東看板風波！地主好意反惹爭議 伍麗華持租約自清

2019-09-13 10:41

新北再爆疑似食物中毒 33學生送醫

2019-09-12 17:47

台東原鄉秘境開放！部落長輩相傳百年榕樹底下藏有黃金

2019-09-12 17:10

從板橋到新店 台北氣象站落腳安坑 2021年完工

2019-09-12 21:45

200夜市抵用券16日起上路 夜市攤商憂看得到吃不到

2019-09-12 19:20

中秋連假 安坑交流道南下車流爆炸塞

2019-09-12 17:36

「大港開唱」爆政治口水戰 團隊：非停辦、是明年暫休

2019-09-12 17:52

住警器救全家 桃市至今有60件成功預警火災

2019-09-12 15:07

華映還未通報大量解雇 桃市今年已2923人被裁員

2019-09-12 21:13

朱銘太極新作、雲門舞者周六絕美演出 300秒煙火秀

2019-09-12 18:47

中秋連假 桃竹苗精采活動連發

2019-09-12 23:37

廁所沒扶手、活動中心漏水 中和3校老舊立委會勘

2019-09-12 19:36

影／黃偉哲到砲兵指揮部勞軍 感恩天災時投入救助

2019-09-12 15:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top