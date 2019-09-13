遏止排空汙不肖業者 北市將增設100台空品感測器

2019-09-13 13:14 聯合報 記者郭頤╱即時報導



為維護北市空氣品質，台北市環保局將在年底前完成增設100台空氣品質微型感測器，將布設在燒烤餐飲、露天燃燒、砂石棧場與水泥預拌廠等空汙熱區，24小時針對PM2.5、揮發性有機物等項目進行監測。

環保局表示，107年已就遭檢舉的餐飲業及塵土較多的營建工地等處所，設置20台微型空品感測器，經由物聯網即時傳送當地空品數據到監測平台，因成效良好，今年特向環保署爭取經費，將再增設100台。

環保局說明，此次擴大增設於較常遭反映排放空汙處所，包含市民大道燒烤業群聚地，南港區、內湖區等營建工地及水泥預拌廠周邊，另有關渡平原與社子島一帶，經常發生露天燃燒垃圾區域。

環保局指出，以往都是由民眾檢舉再現場稽查方式，現已可透過布建空品感測器，建構感測物聯網，主動針對PM2.5、揮發性有機物等項目進行監測，隨時掌握汙染熱區空品狀況，只要監測數值達到預設警戒值，系統會立即示警，一旦查獲具體汙染事實，即依法告發處罰並要求立即改善。