確保學童乘車安全 新北警擴大稽查學幼童車

2019-09-13 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



為維護幼兒學童乘車安全，新北市警方自上周開學日起規畫學幼童車稽查勤務，至昨天稽查765輛次，舉發超載9件、無照駕駛1件，並通報9輛不合格車輛由監理單位及教育局接續辦理。

新北市交通大隊指出，學幼童車輛常有違規改裝及超載情形，如發生交通事故，影響學童安全甚鉅，因應新北市政府將維護學幼童行車安全列為重點目標，警方自上周開學日起，針對全市222所國小下課接送時段、地點，擴大規畫學幼童車專案稽查勤務，對於違法改裝的幼童交通車輛加強稽查取締，防止不合格車輛載送學童。

土城警分局員警自9月起加強攔查幼童車達55車次；永和警方也針對國小安親班及補習班接送地點，結合護童勤務，加強稽查白牌、改裝車輛、搭載幼兒童車輛有無超載等違規情形。

新北交大表示，新北警方自今年1月至8月，結合教育局及台北區監理所、基隆監理站等單位聯合稽查學童接送車輛，不定時至校園周邊實施檢查，統計今年1至8月已聯合共同實施67場，共攔檢286輛，取締28輛次違規。