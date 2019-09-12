從板橋到新店 台北氣象站落腳安坑 2021年完工

2019-09-12 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市工務局今舉辦台北氣象站動土儀式，原本在板橋浮洲的台北氣象站，因建物超過50年歷史，再加上原定氣象觀測環境已不存在，因此選擇在新店安坑落腳，新建台北氣象站，預計落成後可讓民眾實際走訪氣象服務中心，並親身體驗運作內容，預計2021年8月完工。

工務局今下午在新店安坑舉辦台北氣象站動土儀式，原本位於板橋浮洲的台北氣象站與氣象儀器檢校中心合署辦公廳舍，因舊有建築已超過50年歷史，再加上浮洲合宜宅完工後，原先訂定的氣象觀測環境基礎已不存在，因此，中央氣象局選擇新店安坑為場地新建氣象站

新建的台北氣象站以「天氣圖等壓線」為設計概念，建築量體以低氣壓及高氣壓匯聚產生的氣流作為發想，將3棟建物連結如地球表層的自然曲線概念，並兼顧功能性及氣象站建築獨特的氛圍，考量節能與遮陽效能，外觀採金屬沖孔板並輔以混凝土原色。