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首創公路、捷運共構10月完工 縮短安坑至台北通勤時間

2019-09-12 21:24聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市新店安坑建設一棒接一棒，新北市工務局今舉辦安坑一號2-2標雙安隧道通車典禮，新北市長侯友宜也前往視察並表示，新店安坑位於台北市郊，是名副其實的山城，預計輕軌完成後，將與雙北交通同步串連，成為大台北東南一日共融圈。

工務局今舉辦安坑一號2-2標雙安隧道通車典禮，啟用的安一路3段，全長共1.23公里，自安祥路到安泰路，途中將經過「雙安隧道」，未來安坑地區可從安一路行駛上國道3號，此工程自2016年6月1日開工，預計今年10月25日完工。

侯友宜今主持通車典禮，少民眾興奮表示，非常期待通車，不但可減少交時間，對地方發展也有重大影響。典禮後侯友宜及當地民眾騎乘單車，近距離目睹雙安隧道風采，工務局表示，未來這條道路並不能騎乘單車，但為讓民眾能更近距離觀賞隧道風光，才有讓民眾有騎單車上隧道的機會。

工務局指出，安一路3段地形複雜，短短的路程就呈現5種地貌，其中，雙安隧道的設計突破高難度挑戰，成為全台首創道路、捷運共構的三連孔近接隧道，隧道路間僅1.5公尺，成為台灣工程界創舉之作。

雙安隧道工程的困難點除了為道路、捷運共構的三連孔近接隧道外，還須考慮到減少工程所需的用地徵收費、減少山坡地開挖、降低環境汙染等因素，因此施工過程困難重重，但也因此今年榮獲中華民國隧道協會頒發全國優良隧道工程獎殊榮。

工務局表示，安一路3段工程與安坑輕軌共構，形成公路及捷運一體的景象，完工後可為安坑民眾提供更便利的加通路網，縮短安坑前往大台北都會區的通勤時間，優化地方發展，並促進區域繁榮，具有重要意義。

新北市工務局指出，雙安隧道的設計突破高難度挑戰，成為全台首創道路、捷運共構的三連...
新北市工務局指出，雙安隧道的設計突破高難度挑戰，成為全台首創道路、捷運共構的三連孔近接隧道，隧道路間僅1.5公尺，成為台灣工程界創舉之作。記者胡瑞玲／攝影
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新北市工務局今舉辦安坑一號2-2標雙安隧道通車典禮，新北市長侯友宜也前往視察。記...
新北市工務局今舉辦安坑一號2-2標雙安隧道通車典禮，新北市長侯友宜也前往視察。記者胡瑞玲／攝影
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新北市工務局今舉辦安坑一號2-2標雙安隧道通車典禮，新北市長侯友宜現身主持，不少...
新北市工務局今舉辦安坑一號2-2標雙安隧道通車典禮，新北市長侯友宜現身主持，不少民眾都熱烈歡迎。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜今前往安坑視察並表示，新店安坑位於台北市郊，是名副其實的山城，預計...
新北市長侯友宜今前往安坑視察並表示，新店安坑位於台北市郊，是名副其實的山城，預計輕軌完成後，將與雙北交通同步串連，成為大台北東南一日共融圈。記者胡瑞玲／攝影
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主持通典禮後，新北市長侯友宜及當地民眾騎乘單車，一睹雙安隧道的風采。圖／新北市工...
主持通典禮後，新北市長侯友宜及當地民眾騎乘單車，一睹雙安隧道的風采。圖／新北市工務局提供
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侯友宜單車
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