板橋車站裝置藝術蟑螂亂竄旅客噁 站方：加強清潔消毒

新北市板橋車站為新北重要交通樞紐，不但三鐵交會，也設有購物中心、美食街、商店街等設施，但站內的裝置藝術疑疏於清潔管理，竟淪為蟑螂溫床，作品「鐵道馳騁-II」短短一分鐘就有十幾隻蟑螂亂竄，讓民眾直呼恐怖。

台鐵板橋站站長涂維庭表示，有旅客反映一定會加強清潔，第二點是該公共藝術屬特殊造型，雖然每天清潔人員都有打掃，今天晚班已清理過3次，但通常針對一般表面擦拭，隙縫較難打掃，清潔易不徹底，會再加強清潔、消毒。

「鐵道馳騁-II」是藝術家董振平2001年以鋁、鋼、銀箔和壓克力打造的作品。簡介介紹，「馬」是人類早期仰賴之交通運輸工具，現今改以機動車輛替代，如何巧妙轉換於藝術創作，並具備物器輸送之實用功能組合，而達到予人非教條化，又具潛移默化的教育功能，是「公共藝術」的本質所在。

記者直擊，該裝置藝術設有壓克力平台和木製台階，不少往來旅客在此歇腳候車或等人，但作品有些部位採鏤空設計，木製平台也非完全密合，縫隙塞滿垃圾，甚至藏有煙蒂，成為蟑螂覓食繁衍的絕佳溫床，不時有蟑螂從旅客身後、腳下或放在地上的行李爬過。

一名男性旅客原本坐在椅子上休息，看到蟑螂出沒馬上從椅子上彈起，直呼「堂堂新北門面竟有如此多蟑螂出沒，太誇張了」；一名等人的婦人坐在木製台階上，原本沒發現，經記者提醒，也對蟑螂出沒感到驚訝，「怎麼那麼多！？」

台鐵板橋站站長涂維庭說，位於南三門的裝置藝術品鐵道馳騁，是站內旅客常休息的地方，飲料瓶罐、便當紙盒每天隨處可見，早晚清潔人員都會不定時執行清理工作，今天晚班已清理過3次，下方木製基座的縫隙容易掉落食物殘渣，由於基座固定於地面，無法移動清理消毒，才會滋生蟑螂。