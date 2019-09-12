首例區段徵收社宅 新店央北社宅9月開始招租
新北市長侯友宜今下午前往新店視察「中央新村北側社會住宅工程」進度，並準備量尺測量通用設計項目，為住戶居住品質把關。此案為全國首例以區段徵收方式取得土地，除了規畫社會住宅，提供青年安居住宅空間，還有托幼、長照、身障者等社福空間，落實「老者安之、青年居之、少者懷之」的目標，今年9月至12月開始招租，預計明年1月17日正式完工。
「中央新村北側社會住宅工程」鄰近捷運小碧潭站及捷運環狀線十四張站，交通機能完善，且此案為全國首創，以區段徵收方式取得土地，從2017年5月9日開工，預計明年1月17日完工，將成為地上21層、地下2層建物，共能容納1070戶，其中1至3樓社宅設有托幼、長照、身障者等社福空間。另，地下2層規畫為停車場，預計將能提供汽車383台、機車1094台及自行車547台停放空間
新北市衛生局也將加入日間照顧及醫療復健的整合式居家醫療門診，強健社宅照顧網。而為了讓不同年齡層與身心障礙者的承租戶皆可舒適入住，居住空間採通用化設計，讓嬰兒至長者都能居住的友善空間。此外，房型分有套房795戶、兩房221戶及三房54戶，最大坪數約為22坪。
為測試居住品質，侯友宜準備量尺測量門框寬度是否能讓輪椅順利進出，侯表示，央北社宅總共規畫1070戶，對新北要在2023年達成1萬戶社宅的目標，是非常重大的成果，此案明年初將完工，今年9月至12月開始招租。侯說，建物除了住宅本身外，還要兼具托幼、長照等功能，達成「老者安之、青年居之、少者懷之」，落實安居樂業的目標。
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