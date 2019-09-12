廁所沒扶手、活動中心漏水 中和3校老舊立委會勘
中和區3所學校因設施老舊，造成學生學習品質降低，積穗國小體育館地面塌陷、防撞墊無防護功能，自強國中廁所老舊潮濕，缺少扶手及緊急求助鈴， 自強國小活動中心屋頂則漏水嚴重，地面擺放許多水桶接水，立委江永昌找來教育部常務次長林騰蛟會勘，承諾視急迫性優先處理，預計年底核定預算。
江永昌指出，本次會勘的3所學校需求經費約1400萬，其中積穗國小體育館已使用約35年，木板地面破損塌陷，防撞墊厚度不足，也已無防護功能，如果遇上下雨，雨水會打進體育館內造成潮濕，排水系統不良，使用上有安全疑慮。
自強國中的廁所則因經費受限，只完成一半的廁所改建，老舊廁所因採光不佳陰暗潮濕，容易產生異味且地板濕滑，地面有高低落差、缺少扶手及緊急求助鈴，無法顧及身心障礙學生的使用權，導致學生不願意使用，到了下課時間新廁所都擠滿學生在排隊。
自強國小的活動中心已使用約38年，屋頂漏水嚴重，地面還擺放許多水桶接水，影響學生上體育課，屋頂長年在高溫、高濕度環境下，牆面滲漏導致室內產生壁癌，除影響電線管路壽命，更危害建築物結構。
林騰蛟表示，他受邀來中和3所學校會勘，校內教學設施如廁所、體育館等相關設施確實老舊，影響學生學習活動，教育部會列入案，用相關經費協助學校改善，透過地方跟中央的合作，提升學校品質。
新北市教育局表示，積穗國小活動中心木地板、自強國中廁所及地坪改善、自強國小活動中心屋頂防水隔熱改善等案，經會勘後確定有改善需求，後續將請學校提報經費需求計劃書轉陳教育部，另外，自強國小活動中心屋頂防水隔熱改善方式將請雲林科技大學專家現場會勘確認。
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