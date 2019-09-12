廁所沒扶手、活動中心漏水 中和3校老舊立委會勘

2019-09-12 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



中和區3所學校因設施老舊，造成學生學習品質降低，積穗國小體育館地面塌陷、防撞墊無防護功能，自強國中廁所老舊潮濕，缺少扶手及緊急求助鈴， 自強國小活動中心屋頂則漏水嚴重，地面擺放許多水桶接水，立委江永昌找來教育部常務次長林騰蛟會勘，承諾視急迫性優先處理，預計年底核定預算。

江永昌指出，本次會勘的3所學校需求經費約1400萬，其中積穗國小體育館已使用約35年，木板地面破損塌陷，防撞墊厚度不足，也已無防護功能，如果遇上下雨，雨水會打進體育館內造成潮濕，排水系統不良，使用上有安全疑慮。

自強國中的廁所則因經費受限，只完成一半的廁所改建，老舊廁所因採光不佳陰暗潮濕，容易產生異味且地板濕滑，地面有高低落差、缺少扶手及緊急求助鈴，無法顧及身心障礙學生的使用權，導致學生不願意使用，到了下課時間新廁所都擠滿學生在排隊。

自強國小的活動中心已使用約38年，屋頂漏水嚴重，地面還擺放許多水桶接水，影響學生上體育課，屋頂長年在高溫、高濕度環境下，牆面滲漏導致室內產生壁癌，除影響電線管路壽命，更危害建築物結構。

林騰蛟表示，他受邀來中和3所學校會勘，校內教學設施如廁所、體育館等相關設施確實老舊，影響學生學習活動，教育部會列入案，用相關經費協助學校改善，透過地方跟中央的合作，提升學校品質。