活蟹市集來了！來新北漁港享受滿滿蟹香味

2019-09-12 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



萬里蟹盛產季快到來，新北市漁業處與中華漁業漁船協會在中秋節（13日）推出野柳「假日活蟹市集」，現場還有限量8元福袋，前30名搶購民眾再送TABASCO綠色辣椒汁，邀民眾中秋節來漁港享受新鮮螃蟹。

漁業處表示，9月13日是假日活蟹市集開市首日，開市當天特別推出限量100份的福袋，包含2台斤399元的活蟹福袋，還有8份8元的超殺福袋，想搶福袋的民眾可在當天下午2點排隊，下午3點開賣，前100名的民眾以抽籤決定是否有搶到福袋，限量的8元福袋也包含在內，前30名搶購民眾，再送1瓶TABASCO綠色辣椒汁，蹦出萬里蟹新滋味。

現場還有專人代客烹煮服務，讓民眾可以現買現吃，漁民顏媽媽表示，曾有遇過專門來搶購萬里蟹的民眾，要求一次代客蒸煮9斤以上的萬里蟹（約20到25隻上下），蒸籠蒸到不夠用，那位客人跟她說，每年都會來買萬里蟹，在現場煮熟後，回家後不用自己處理，價格比餐廳還划算。