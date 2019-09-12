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活蟹市集來了！來新北漁港享受滿滿蟹香味

2019-09-12 19:33聯合報 記者江婉儀╱即時報導

萬里蟹盛產季快到來，新北市漁業處與中華漁業漁船協會在中秋節（13日）推出野柳「假日活蟹市集」，現場還有限量8元福袋，前30名搶購民眾再送TABASCO綠色辣椒汁，邀民眾中秋節來漁港享受新鮮螃蟹。

漁業處表示，9月13日是假日活蟹市集開市首日，開市當天特別推出限量100份的福袋，包含2台斤399元的活蟹福袋，還有8份8元的超殺福袋，想搶福袋的民眾可在當天下午2點排隊，下午3點開賣，前100名的民眾以抽籤決定是否有搶到福袋，限量的8元福袋也包含在內，前30名搶購民眾，再送1瓶TABASCO綠色辣椒汁，蹦出萬里蟹新滋味。

現場還有專人代客烹煮服務，讓民眾可以現買現吃，漁民顏媽媽表示，曾有遇過專門來搶購萬里蟹的民眾，要求一次代客蒸煮9斤以上的萬里蟹（約20到25隻上下），蒸籠蒸到不夠用，那位客人跟她說，每年都會來買萬里蟹，在現場煮熟後，回家後不用自己處理，價格比餐廳還划算。

農業局長李玟表示，今年假日市集將在9月13日上午11點正式開賣，整個市集將持續到12月1日，民眾除了能親自挑選剛上岸的螃蟹，還有機會可以親眼看到捕蟹船進港卸貨的過程，藉著活動拉近了消費者與生產者間的距離，讓消費者能親自挑選從西北漁場現撈的萬里蟹，代客蒸煮現買現吃，享受萬里蟹第一手的鮮美幸福滋味。

假日活蟹市集即將登場，民眾可來漁港採購當季最新鮮的萬里蟹。圖／新北市漁業處提供
假日活蟹市集即將登場，民眾可來漁港採購當季最新鮮的萬里蟹。圖／新北市漁業處提供
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民眾採買好後，可在現場要求代客烹煮，直接享用最新鮮的萬里蟹。圖／新北市漁業處提供
民眾採買好後，可在現場要求代客烹煮，直接享用最新鮮的萬里蟹。圖／新北市漁業處提供
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萬里蟹福袋中秋節
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