兩度死諫反迫遷 台中黎明幼兒園長林金連參選立委

2019-09-12 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市黎明幼兒園園長林金連因幼兒園拆遷案，官司纏訟9年多，長期反迫遷抗爭，曾騎單車衝撞台中市前市長林佳龍、趁向蔡英文總統陳情的機會在總統府自殘，2度死諫。林金連今天下午在由全台各地23個土地迫遷團體所組成的「台灣土地正義行動聯盟」（NGO非政府組織）成員陪同下，宣布投入台中市立委第四選區（西屯區、南屯區）選戰。

台中市立委第四選區選戰，由國民黨台中市議員黃馨慧挑戰現任立委張廖萬堅，今天宣布參選的林金連無黨，為「台灣土地正義行動聯盟」成員，陪同他宣布參選的台科大副教授陳致曉，也是台灣土地正義行動聯盟成員，他歷經8年體制外抗爭，上個月宣布參選台南第五選區立委。

黎明幼兒園位於全台最大台中市單元2黎明重劃區內，62歲林金連因拒絕參加重劃，與重劃會官司纏訟長達8年，多次抗爭、阻擋拆除，去年台中高分院更三審再判幼兒園敗訴後，他兩度死諫，先騎腳踏車逆向衝撞時任台中市長的林佳龍的座車，當場昏迷倒地送醫，出院後趁向蔡英文總統陳情的機會，在總統府內自殘，隨後遭制伏。