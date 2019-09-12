親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國家級龐氏騙局？中國「P2P網貸」爆雷不停

兩度死諫反迫遷 台中黎明幼兒園長林金連參選立委

2019-09-12 19:18聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市黎明幼兒園園長林金連因幼兒園拆遷案，官司纏訟9年多，長期反迫遷抗爭，曾騎單車衝撞台中市前市長林佳龍、趁向蔡英文總統陳情的機會在總統府自殘，2度死諫。林金連今天下午在由全台各地23個土地迫遷團體所組成的「台灣土地正義行動聯盟」（NGO非政府組織）成員陪同下，宣布投入台中市立委第四選區（西屯區、南屯區）選戰。

台中市立委第四選區選戰，由國民黨台中市議員黃馨慧挑戰現任立委張廖萬堅，今天宣布參選的林金連無黨，為「台灣土地正義行動聯盟」成員，陪同他宣布參選的台科大副教授陳致曉，也是台灣土地正義行動聯盟成員，他歷經8年體制外抗爭，上個月宣布參選台南第五選區立委。

黎明幼兒園位於全台最大台中市單元2黎明重劃區內，62歲林金連因拒絕參加重劃，與重劃會官司纏訟長達8年，多次抗爭、阻擋拆除，去年台中高分院更三審再判幼兒園敗訴後，他兩度死諫，先騎腳踏車逆向衝撞時任台中市長的林佳龍的座車，當場昏迷倒地送醫，出院後趁向蔡英文總統陳情的機會，在總統府內自殘，隨後遭制伏。

林金連說，10多年前，黎明幼兒園一夕間成為迫遷受難戶，無力招架，他抗爭11年，雖日夜飽受折磨，但仍然不屈不撓永不放棄，從中了解台灣社會隱藏著這麼多的不公不義，立法不改革，台灣人民永無翻身機會，質疑「難道選舉只有藍、綠這二個選項？」他相信，雖然個人力量微薄，但集結所有人的小力量，必能聚沙成塔，成為大力量，盼參選立委努力改變台灣，人民安居樂業，不再驚惶恐懼。

台中市黎明幼兒園園長林金連（右）今天在台灣土地正義行動聯盟成員、台科大副教授陳致...
台中市黎明幼兒園園長林金連（右）今天在台灣土地正義行動聯盟成員、台科大副教授陳致曉（左）等人陪同下，宣布參選立委。記者趙容萱／攝影
分享
台中市黎明幼兒園園長林金連（中）今天在台灣土地正義行動聯盟成員、台科大副教授陳致...
台中市黎明幼兒園園長林金連（中）今天在台灣土地正義行動聯盟成員、台科大副教授陳致曉（左二）等人陪同下，宣布參選立委。記者趙容萱／攝影
分享

台中市幼兒園反迫遷
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

中秋連假 安坑交流道南下車流爆炸塞

2019-09-12 17:36

廁所沒扶手、活動中心漏水 中和3校老舊立委會勘

2019-09-12 19:36

活蟹市集來了！來新北漁港享受滿滿蟹香味

2019-09-12 19:33

海外返國投票 北市選委會：9月12日至12月2日受理登記

2019-09-12 19:13

盧內閣新首長拜訪議員 綠營期許傾聽民意、減少民怨

2019-09-12 18:49

朱銘太極新作、雲門舞者周六絕美演出 300秒煙火秀

2019-09-12 18:47

新北再爆疑似食物中毒 33學生送醫

2019-09-12 17:47

北市德國麻疹新增1例 個案傳染期間曾出入3間北市餐廳

2019-09-12 17:36

早鳥票62折！台中動畫影展 中秋節中午搶票

2019-09-12 15:49

新北又增2例本土屈公病 新店、中和感染後潛藏社區

2019-09-12 15:43

中央加嚴兒童遊戲場 校長怕出事全拉封鎖線

2019-09-12 15:14

新住民媽媽葉碧珠來台23年 入圍廣播金鐘主持人

2019-09-12 15:07

陽明公園花鐘 月兔陪伴過中秋

2019-09-12 14:13

柚子打果汁、做肥皂 八里柚農林炳昌與妻創意吸客

2019-09-12 14:11

碧潭湖中出現幾米月亮地景 搭配燈光秀成打卡新亮點

2019-09-12 12:40

北市16日啟動智慧停車收費區 享停車前10分鐘免費

2019-09-12 12:27

連鎖冰店租金比表參道高？王鴻薇：柯文哲讓東區超越東京

2019-09-12 12:20

金山跳石聯絡道拓寬 「救命路通了」

2019-09-12 00:11

鋼拱橋好美！淡海輕軌藍海線 首期年底完工

2019-09-12 00:10

板橋信義國小地下停車場 2022年完工

2019-09-12 00:10

「關渡X橋」名牌掉漆 淡水人火大

2019-09-12 00:08

新北病床數 3年拚2025床

2019-09-12 00:06

7禮盒過度包裝 北市開罰3萬元

2019-09-12 00:04

新北2校地 打造長照園區

2019-09-12 00:02

北市18處河濱開放烤肉 新北只開放樹林部落公園

2019-09-11 23:56

明年底跨年花5千萬？ 北市議員批「土豪」

2019-09-11 23:13

新北17家醫院抗議遭罰200萬 新北市：已挑戰公權力

2019-09-11 22:37

慶中秋擲筊拿大獎 石碇區千人烤肉趣

2019-09-11 19:17

千手觀世音鋼製雕塑 獲金氏世界紀錄認證

2019-09-11 19:16

平溪銀髮俱樂部揭牌 盼經營「爺奶」茶藝館

2019-09-11 19:16

汐止青商會認購關懷禮 獨老中秋不孤單

2019-09-11 19:15

貢寮關懷據點慶中秋 做九孔月餅送愛心

2019-09-11 19:15

議員曝北市採購中國監視器 資訊局：有全面列管

2019-09-11 18:00

新北正妹議員沖繩完婚 鄭宇恩：人生另份功課就此展開

2019-09-11 17:58

拆除台藝大圍牆增設人行道 綠化空間也保障安全

2019-09-11 17:35

柯文哲施政滿意倒數又諷韓國瑜 議員罵「要不要臉？」

2019-09-11 17:27

北市加強「不禮讓行人」執法 違規取締成長130％

2019-09-11 16:19

新北再獲1前瞻停車場 增262車位2022年完工

2019-09-11 16:07

柯文哲還沒上台報告 馬家軍、新潮流先吵敵人是誰

2019-09-11 15:59
看更多

熱門文章

「大港開唱」將停辦 策展團隊：韓市府不支持

2019-09-11 21:16

文旦被棄置成「文旦海」 瑞穗農會：用來作堆肥

2019-09-12 12:39

碧潭湖中出現幾米月亮地景 搭配燈光秀成打卡新亮點

2019-09-12 12:40

全台第一人 科員黃毓恒以博士生身分拿下IEEE論文首獎

2019-09-12 08:14

大港開唱停辦 陳其邁：文化品牌建立難，要摧毀卻很快

2019-09-12 01:58

影／苗縣第2座親子公園動土 2層樓高過山洞溜滑梯

2019-09-11 20:09

台中潮港城餐廳跳票案滅火 今聲明緊急資金到位

2019-09-12 12:19

台中自由車場整建後還沒啟用 已成打卡新景點

2019-09-12 11:03

遠東新埔廠快閃展售會 服飾、寢具 全面出清搶購

2019-09-12 12:21

順澤宮潮帽第一批今天發放 高雄三鐵迷搶頭香

2019-09-12 15:12

影／有機堆肥廠遭控散發惡臭 居民聚廠前抗議

2019-09-11 20:10

鋼拱橋好美！淡海輕軌藍海線 首期年底完工

2019-09-12 00:10

桃園府會首見母子檔 媽媽當議員、兒子當局長

2019-09-12 11:04

藝人沈玉琳「代班」基隆市長 本尊、里長笑翻

2019-09-12 16:48

龍潭國小古老保險箱 懸賞萬元徵開鎖達人

2019-09-11 23:29

大港開唱喊卡 高市議員：沒有不支持，經費是文化部的

2019-09-12 11:48

彰化有龍眼9月開花 原因令人意想不到

2019-09-12 17:10

嘉義縣虱目魚宴10道佳餚 低於成本每桌2500元開放預訂

2019-09-12 13:20

全台最大國宅 高市今晚輔導成立管委會

2019-09-11 23:56

大港開唱停辦因「查水表」？文化局：循例查核並非針對

2019-09-12 10:48

桃園物流車爆量 考驗路況、安全

2019-09-11 23:51

大港開唱停辦 民進黨青年部：韓國瑜扼殺台灣人盼望

2019-09-12 09:35

謝龍介爆百萬斤文旦遭棄 郭國文酸：不知有機堆肥？

2019-09-12 18:43

陳菊當一日志工為老人打菜 肯定基隆推動長照

2019-09-12 15:51

暴雨烈日交替柑橘變「火燒柑」台中東勢農民喊苦

2019-09-12 15:43

新北17家醫院抗議遭罰200萬 新北市：已挑戰公權力

2019-09-11 22:37

不必出國！曾文水庫搭船看黑鳶 「老鷹之鄉」行程正夯

2019-09-12 10:30

影／苗縣二期稻作發現瘤野螟危害 農友加強巡田防治

2019-09-12 09:06

暖！花蓮「善心人士」不留名 捐800箱柚子助弱勢

2019-09-11 20:53

南投國姓不只泡溫泉 縣府瞄準這2處打造水長流景區

2019-09-12 15:54

中秋連假 安坑交流道南下車流爆炸塞

2019-09-12 17:36

連鎖冰店租金比表參道高？王鴻薇：柯文哲讓東區超越東京

2019-09-12 12:20

全國咖啡烘焙賽結果出爐 冠軍竟被香港人打包了

2019-09-12 17:36

住警器救全家 桃市至今有60件成功預警火災

2019-09-12 15:07

桃市議員郭蔡美英遞補今就任 議員落選人場外抗議

2019-09-12 12:02

中央加嚴兒童遊戲場 校長怕出事全拉封鎖線

2019-09-12 15:14

全台第一個夜市申請清真標章 就在高雄六和夜市

2019-09-11 20:07

新北再爆疑似食物中毒 33學生送醫

2019-09-12 17:47

「大港開唱」爆政治口水戰 團隊：非停辦、是明年暫休

2019-09-12 17:52

大港開唱稱感受不到高雄政府支持 黃偉哲：歡迎到台南

2019-09-12 09:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top