兩度死諫反迫遷 台中黎明幼兒園長林金連參選立委
台中市黎明幼兒園園長林金連因幼兒園拆遷案，官司纏訟9年多，長期反迫遷抗爭，曾騎單車衝撞台中市前市長林佳龍、趁向蔡英文總統陳情的機會在總統府自殘，2度死諫。林金連今天下午在由全台各地23個土地迫遷團體所組成的「台灣土地正義行動聯盟」（NGO非政府組織）成員陪同下，宣布投入台中市立委第四選區（西屯區、南屯區）選戰。
台中市立委第四選區選戰，由國民黨台中市議員黃馨慧挑戰現任立委張廖萬堅，今天宣布參選的林金連無黨，為「台灣土地正義行動聯盟」成員，陪同他宣布參選的台科大副教授陳致曉，也是台灣土地正義行動聯盟成員，他歷經8年體制外抗爭，上個月宣布參選台南第五選區立委。
黎明幼兒園位於全台最大台中市單元2黎明重劃區內，62歲林金連因拒絕參加重劃，與重劃會官司纏訟長達8年，多次抗爭、阻擋拆除，去年台中高分院更三審再判幼兒園敗訴後，他兩度死諫，先騎腳踏車逆向衝撞時任台中市長的林佳龍的座車，當場昏迷倒地送醫，出院後趁向蔡英文總統陳情的機會，在總統府內自殘，隨後遭制伏。
林金連說，10多年前，黎明幼兒園一夕間成為迫遷受難戶，無力招架，他抗爭11年，雖日夜飽受折磨，但仍然不屈不撓永不放棄，從中了解台灣社會隱藏著這麼多的不公不義，立法不改革，台灣人民永無翻身機會，質疑「難道選舉只有藍、綠這二個選項？」他相信，雖然個人力量微薄，但集結所有人的小力量，必能聚沙成塔，成為大力量，盼參選立委努力改變台灣，人民安居樂業，不再驚惶恐懼。
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