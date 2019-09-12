海外返國投票 北市選委會：9月12日至12月2日受理登記

2019-09-12 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市選舉委員會表示，第15任總統副總統及第10屆立法委員合併選舉定於109年1月11日（星期六）投票，總統副總統選舉人要在國內設籍滿6個月以上；依中央選舉委員會公告，在國外之中華民國自由地區人民申請返國行使總統副總統選舉權登記時間自108年9月12日至12月2日止，市選委會提醒，欲辦理恢復戶籍的民眾注意相關選舉權規定。

北市選委會指出，依總統副總統選舉法令規定，民國108年7月11日以前（含當日）在中華民國自由地區設籍且未受監護宣告年滿20歲（即89年1月11日前出生）公民有總統副總統選舉權。但是，海外國民如曾在中華民國自由地區設籍6個月以上，戶籍已辦遷出（國外）登記尚未恢復戶籍者，可於108年9月12日至12月2日向最後遷出國外時之戶籍地戶政事務所申請返國行使總統副總統選舉權，申請書及相關文件請至中央選舉委員會網站（https://2020.cec.gov.tw/articleList.html?cate=C07）下載使用。

北市選委員提醒，申請返國行使總統副總統選舉權，應於期限內向最後遷出國外時之戶籍地戶政事務所申請，如於戶所尚未完成查核准予登記前即先行辦理恢復戶籍，仍不具有返國行使總統副總統選舉權之選舉人資格，為免影響您的權益，如有相關疑問，可電洽1999轉本市各區戶政事務所詢問。