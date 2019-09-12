盧內閣新首長拜訪議員 綠營期許傾聽民意、減少民怨

2019-09-12 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市長盧秀燕內閣小改組，新任首長9月11日走馬上任，新聞局長黃國瑋（左起）、經發局長張峯源、社會局長彭懷真（右一）馬不停蹄開始拜訪藍、綠議員，民進黨團副總召邱素貞表示肯定。圖／邱素貞提供 分享 facebook 台中市長盧秀燕內閣小改組，新任首長9月11日走馬上任，經發局長張峯源、社會局長彭懷真、新聞局長黃國瑋馬不停蹄開始拜訪藍、綠議員。民進黨團副總召邱素貞表示，團隊要接地氣，最重要是減少民怨，縮短民意落差，讓市民有感。

「新官上任」即馬不停蹄拜訪，邱素貞對此表示肯定，她說，樂見市府主動溝通。有溝通可以減少誤會，縮短民意；希望推動市政前多和議員與地方人士溝通，才能了解民意之所在，否則，推出的施政與地方有落差，就會造成很大的反彈，或只是刻意穿牛仔褲來連結彰顯親民形象，會淪於矯情。

邱素貞說，去年底市長就職典禮，盧秀燕穿牛仔褲出席，希望形塑接地氣打拼團隊、親民形象，但8個多月過去了，盧團隊從限縮敬老愛心卡福利、停止維護綠柳川建設、變賣社會住宅土地，供建商蓋豪宅等，都引發外界議論，各項施政滿意度民調成績跌落谷底，讓人相當失望。

邱素貞呼籲，盧團隊要儘速做出具體成果，才能讓民眾有感，許多長輩向她建議，敬老愛心卡1000元額度不應限縮補助，她建議敬老愛心卡的點數可以讓使用民眾自行選擇付健保費、計程車資，或折抵看診費用等等，來提高使用率。

最近雜誌民調，盧秀燕成績倒數第二名，邱素貞提醒市府團隊，新團隊蜜月期早已結束，施政能否贏得民心，要多聽民意和里長、議員溝通，真正瞭解民之所需。

台中市政府新聞局長黃國瑋表示，目前台中各項市政都在推動，包含老人健保恢復補助造福22萬長輩、財政部評比台中市上半年招商六都第一，市府也在半年內打通西安街，水湳到逢甲車程從20分鐘變成2分鐘，明年更已編列預算繼續推動社會住宅；市府團隊會繼續努力推動市政，謝謝議員的提醒與建議，市府一定傾聽民意、加倍努力，回應市民的期待。