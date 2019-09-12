朱銘太極新作、雲門舞者周六絕美演出 300秒煙火秀

2019-09-12 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



朱銘美術館本周六舉辦20周年館慶，暨朱銘新作「不朽‧朱銘‧古沉木太極拱門」特展開幕，再加上中華文化總會甫公布朱銘為第十屆「總統文化獎」獲獎人、新北市政府日前通過朱銘美術館設立登記申請，將於館慶晚會進行設立登記授證儀式，可謂四喜臨門。

美術館創辦人朱銘以埋藏距今5千多年的珍貴「古茄苳沉木」 創作〈太極系列－太極拱門〉新作，捐贈美術館作為20歲生日禮物。這是朱銘睽違十餘年的 《太極系列》大型作品，新作將於周六開幕的「不朽‧朱銘‧古沉木太極拱門」特展首次發表。

朱銘為保留古沉木蒼勁古樸的美感與外觀特色，以〈太極拱門〉為主題來進行創作，僅做出較少限度的切割雕鑿，挖空木材中下方，形成拱門的造形，再於表面稍加修飾，突顯樹體原有的古貌，同時呈現古沉木奇偉粗獷的外形與質感，和〈太極拱門〉所強調對招中氣韻連結的勁道與生命力。

1999年朱銘美術館開幕，林懷民先生率雲門舞者演出「太極導引」共襄盛舉。2019 年林懷民引退前夕，雲門又為朱銘美術館送上20 歲生日禮物，將率領雲門舞者在14日周六的館慶晚會演出「太極門下舞水月」，演繹一場朱銘雕塑、雲門舞蹈在流動飄忽的光影間虛實對話的絕美演出。

兩位大師惺惺相惜成佳話，朱銘雕塑、雲門舞蹈的唱和令人嚮往。為維護表演品質及參觀安 全，這項活動採預約報名制免費入館，開放限額2000 人，不到一天就報名額滿，回響熱烈。

14日當晚活動，一律憑預約報名的 QR Code 入場，向隅的朋友請勿白跑一趟。報名成功 的幸運者，不僅可以欣賞雲門舞集帶來的難得演出，還有光雕師徐志銘專為朱銘美術館量身打造的20周年館慶光雕饗宴，以及 300秒的璀璨煙火表演。