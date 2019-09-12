新北再爆疑似食物中毒 33學生送醫

2019-09-12 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市學校又傳疑似食物中毒。私立及人高中昨晚疑似吃久翔食品供應的晚餐後，27名學生出現腹瀉或腹痛，校方統一送醫，今中午通報教育局；今下午崇林國中、錦和高中也通報，昨晚學生疑似吃昨宏遠國際餐飲的午餐，陸續出現身體不適，分別有23、22人腹瀉，各3人就醫；新北市衛生局今下午令久翔及宏遠暫停作業，影響新北54所供餐。

教育局9月4日才接獲介壽國小、錦和高中通報學生疑似食品中毒、5日接獲文德國小通報。其中，錦和高中才剛換廠商，又遇到疑似食物中毒。

新北市教育局及衛生局稍早4點半合開記者會說明，衛生局獲報後第一時間派員到3所學校及2供應商進行稽查並抽驗留樣檢體，並到學生就醫醫院進行食物中毒調查。

衛生局副局長許朝程表示，衛生局已命2家業者立即暫停作業，若經檢驗出致病菌，可依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第4款規定，處6萬元以上，2億元以下罰鍰，若確立是食品中毒事件，可移送檢調偵辦。

教育局副局長黃靜怡表示，久翔及宏遠2家業者分別供應新北市16、38校，都已經暫停供應，改成備位方案。至於及人今天中午也吃宏遠，黃靜怡指出，未來將針對學校搜集學生狀況的通報時間縮短精進。