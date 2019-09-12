北市麻疹新增1例 個案傳染期間曾出入3間北市餐廳

2019-09-12 17:36 聯合報 記者郭頤╱即時報導



台北市衛生局今宣布北市新增1例境外移入德國麻疹確定病例，經疫情調查個案無相關疫苗接種史，就醫經通報檢驗於9月12日確診，目前居家隔離中。衛生局表示，個案在可傳染期間曾出入3間餐廳和2次醫院，目前掌握接觸者有33人，目前皆無症狀，其他相關活動地接觸者持續匡列中。

衛生局說明，經調查個案8月下旬曾到香港旅遊，9月4日發燒，9月7日出疹，9月12日確診感染德國麻疹，初步判斷為境外感染，可傳染期為8月31日至9月14日，期間個案曾接觸的7名親人、1名同住人，目前皆無感染症狀。

衛生局疾管科長余燦華表示，本次確診個案匡列的接觸者除上述8名親友外，個案曾於9月9日就醫，估計接觸25名醫護人員，目前皆無感染症狀，另於9月10日2度就醫，但2次就醫時個案因至急診負壓隔離區，較無感染風險，但所有匡列的醫護人員接觸者，仍持續追蹤監測。

經衛生局調查，個案曾於8月31日晚間8時左右到忠孝東路5段牛排館用餐，9月2日中午12時左右到松隆路餐廳用餐，9月3日12時左右到信義路4段餐廳用餐，衛生局提醒，民眾若曾於相同時段出入相關場所，請自主健康管理21天，一旦出現發燒、頭頸部淋巴結腫大、關節痛、結膜炎、紅疹等疑似症狀，請戴口罩並聯繫衛生局或北市12區健康服務中心安排就醫。