中秋連假 安坑交流道南下車流爆炸塞

2019-09-12 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



中秋連假明天開始，不少民眾今天下午已提早上路開車南下過節，想避開下班尖峰車流，國道3號安坑交流道南下目前已呈現堵塞，行駛車速不到10公里，讓塞在車潮的民眾不禁大喊，「什麼時候才能回到家？」

對此，新北市交通局表示，國3安坑路段壅塞，返鄉車潮應是其中一個原因。若民眾想避開返鄉或南下車潮，建議提早返鄉，避免在連假下午尖峰時間行駛國道南下，或是行駛替代道路，多利用省道台3線、台1線或地區快速道路台64、65線。

每到連假時刻，國道就會出現車輛大排長龍的情況，交通部高公局預估今天下午4點起出現首批返鄉與南下車潮，包含國道1號南下新竹路段、國道5號南下坪林路段將非常塞，不過國道3號下午2點半過後，已湧現車潮。

不少民眾今天想趁着下班尖峰時刻前駛車返鄉或南下，開上國3安坑交流道南下32公里路段，卻已塞車，行駛車速一度不到10公里，讓卡在車陣的民眾大嘆，「要開到什麼時候才能回家？」

坪林行控中心主任林錦堂則表示，若民眾行駛國3北上，卻不想走國5的話，可以到新店交流道下，走中興路接台9線到宜蘭，或是國1南下從基隆下來，可以走基輔公路接海濱台2線，沿著濱海公路往宜蘭；若已經行駛到國5的民眾，建議可從石碇交流道下去，接106乙線至坪林，再走台9線至宜蘭。