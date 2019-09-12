關懷據點來汐止交流 阿嬤上餐車做料理

2019-09-12 20:05 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



阿公阿嬤來到汐止區湖蓮里進行交流，貢寮據點還開來新北市唯一的心動餐車，八九十歲的阿嬤們做簡單料理和大家分享。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 為讓長輩健康樂活，各地成立許多關懷據點，臺北市心藝關懷協會結合五個站點，今(12)日帶著阿公阿嬤來到汐止區湖蓮里進行交流，貢寮據點還開來新北市唯一的心動餐車，八九十歲的阿嬤們做簡單料理和大家分享。

活動一開始，五個關懷站的阿公阿嬤們，開心的跟著輕快的歌聲一起跳舞動一動，貢寮據點週年慶暨嘉年華活動，當天包括貢寮、深坑、樹林等各地的老人家都來到汐止湖蓮里進行交流慶祝，一位91歲的老人家跳舞特別起勁，他說自從到據點後，人都開心起來，很喜歡和大家聚在一起。

臺北市心藝社會關懷協會理事長陳貴芝表示，今年剛好是台北市心藝社會關懷協會貢寮據點滿週年，我們希望把貢寮的好、貢寮的美，相關的服務都帶到各地去分享，把滿滿的愛分享給大家。

湖蓮里長曾連福說，非常感謝協會辦這麼有意義的活動，包括深坑、樹林、淡水，五大社區的關懷據點的長輩來，新北市有幾百個關懷據點，希望未來能夠常常交流。

當天阿公阿嬤除了帶來自己的美術創作，貢寮據點更是開來了心動餐車，長輩上車做簡單料理，美味油飯拌出好味道，要和大家分享，而包括汐止區長陳健民、市議員張錦豪、市議員廖先翔服務處都來參加，和老人家同樂。