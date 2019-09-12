溫馨過中秋 全聯有線送月餅慰勞三重員警

2019-09-12 20:04 觀天下 記者羅綸宏/三重報導



全聯有線電視致贈200盒月餅禮盒給新北市三重警分局，同時致贈慰問金關懷因公受傷的員警。 圖／全聯有線電視提供 分享 facebook 為讓辛苦的員警也能溫馨過中秋，凱擘大寬頻旗下的全聯有線電視特別致贈200盒月餅禮盒給新北市三重警分局，同時致贈慰問金關懷因公受傷的員警，希望他們能感受民眾和企業對警察的支持。

全聯有線電視總經理龔邦泰表示，中秋佳節特別代表凱擘大寬頻全聯有線電視到三重分局慰勞辛苦的員警，及以最近因公受傷的2名員警，希望他們能感受到民眾和企業對警察的支持。

這次慰勞活動，全聯有線電視特別選購育成基金會的愛心月餅禮盒，不僅讓員警大飽口福、享受佳節氣氛，無形中也幫助身心障礙者。為了感謝全聯有線電視的善行義舉，三重分局分局長王文澤特別回贈感謝狀。

三重分局分局長王文澤指出，社會治安的維護不能只靠警察，也要靠社會各界的幫忙，凱擘大寬頻過去對我們警察就很支持，我剛才跟總經理開玩笑說，從蘆洲一直照顧我到三重來。近來轄內治安穩定，都得力於同仁的辛苦付出，最近也有同仁因公受傷，也感謝總經理來慰問他們，相信未來在警民合作之下，三重的治安會愈來越好。

全聯有線電視本著公益關懷的理念，除了長期配合三重分局辦理治安及反毒、反酒駕宣導，每逢佳節更不忘慰勞辛苦員警，就是希望各項警政工作能順利推展，讓治安變得更好、人人安居樂業。