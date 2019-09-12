親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

士林法院旁驚傳潑酸！2人受傷送醫 凶嫌逃逸無蹤

裕隆人事大變動！陳國榮請辭獲慰留 集團不設副執行長

基隆長榮桂冠酒店台菜美食節 鳳梨酥也有基隆海派風味

2019-09-12 17:18聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

基隆長榮桂冠酒店即日起舉辦台菜美食節，11月30日前推出台灣從南到北各種台式料理自助百匯，其中砂鍋魚頭、担仔麵、鳳梨酥等傳統料理，都結合基隆在地海派風味，希望既能承襲傳統又兼具創新滋味，希足更多民眾的味蕾。

基隆長榮桂冠酒店表示，台菜美食節融合基隆的海派風味，呈現食材更豐富的口感。如早期大家庭常吃的砂鍋魚頭，經過主廚巧手烹調，將薑絲、豬五花肉絲、香菇、蝦米及蒜苗等拌炒後，再放入炸過的鰱魚頭，倒入高湯及大白菜燜煮30分鐘，再加入沙茶、蒜末及米酒上桌。

担仔麵DIY也結合台式料理常用的海鮮食材蝦子，加上鳥蛋、五花肉片及汆燙過的豆芽菜，淋上主廚獨門肉燥及高湯，做成美味料理。飯後點心鳳梨酥也有基隆的海味，廚師將海藻、吻仔魚拌入餅皮，搭配土鳳梨內餡，呈現鹹甜酸風味。

基隆長榮桂冠酒店台菜美食節

費用：周一至周五，成人780元，兒童(6-11歲)550元，幼兒(4-5歲)240元。

周六、日及國定假日，成人880元，兒童620元、幼兒270元

北北基民眾周日晚餐持身分證享八折優惠，另加收一成服務費。

訂位專線：(02)2427-9988分機2857、2858咖啡廳（18樓）

基隆長榮桂冠酒店舉辦台菜美食節，11月30日前推出台灣從南到北各種台式料理自助百...
基隆長榮桂冠酒店舉辦台菜美食節，11月30日前推出台灣從南到北各種台式料理自助百匯。圖／基隆長榮桂冠酒店提供
分享
基隆長榮桂冠酒店舉辦台菜美食節，11月30日前推出台灣從南到北各種台式料理自助百...
基隆長榮桂冠酒店舉辦台菜美食節，11月30日前推出台灣從南到北各種台式料理自助百匯。圖／基隆長榮桂冠酒店提供
分享

基隆鳳梨酥長榮
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

新北再爆疑似食物中毒 33學生送醫

2019-09-12 17:47

中秋連假 安坑交流道南下車流爆炸塞

2019-09-12 17:36

北市麻疹新增1例 個案傳染期間曾出入3間北市餐廳

2019-09-12 17:36

早鳥票62折！台中動畫影展 中秋節中午搶票

2019-09-12 15:49

新北又增2例本土屈公病 新店、中和感染後潛藏社區

2019-09-12 15:43

新住民媽媽葉碧珠來台23年 入圍廣播金鐘主持人

2019-09-12 15:07

陽明公園花鐘 月兔陪伴過中秋

2019-09-12 14:13

柚子打果汁、做肥皂 八里柚農林炳昌與妻創意吸客

2019-09-12 14:11

碧潭湖中出現幾米月亮地景 搭配燈光秀成打卡新亮點

2019-09-12 12:40

北市16日啟動智慧停車收費區 享停車前10分鐘免費

2019-09-12 12:27

連鎖冰店租金比表參道高？王鴻薇：柯文哲讓東區超越東京

2019-09-12 12:20

金山跳石聯絡道拓寬 「救命路通了」

2019-09-12 00:11

鋼拱橋好美！淡海輕軌藍海線 首期年底完工

2019-09-12 00:10

板橋信義國小地下停車場 2022年完工

2019-09-12 00:10

「關渡X橋」名牌掉漆 淡水人火大

2019-09-12 00:08

新北病床數 3年拚2025床

2019-09-12 00:06

7禮盒過度包裝 北市開罰3萬元

2019-09-12 00:04

新北2校地 打造長照園區

2019-09-12 00:02

北市18處河濱開放烤肉 新北只開放樹林部落公園

2019-09-11 23:56

明年底跨年花5千萬？ 北市議員批「土豪」

2019-09-11 23:13

新北17家醫院抗議遭罰200萬 新北市：已挑戰公權力

2019-09-11 22:37

慶中秋擲筊拿大獎 石碇區千人烤肉趣

2019-09-11 19:17

千手觀世音鋼製雕塑 獲金氏世界紀錄認證

2019-09-11 19:16

平溪銀髮俱樂部揭牌 盼經營「爺奶」茶藝館

2019-09-11 19:16

汐止青商會認購關懷禮 獨老中秋不孤單

2019-09-11 19:15

貢寮關懷據點慶中秋 做九孔月餅送愛心

2019-09-11 19:15

議員曝北市採購中國監視器 資訊局：有全面列管

2019-09-11 18:00

新北正妹議員沖繩完婚 鄭宇恩：人生另份功課就此展開

2019-09-11 17:58

拆除台藝大圍牆增設人行道 綠化空間也保障安全

2019-09-11 17:35

柯文哲施政滿意倒數又諷韓國瑜 議員罵「要不要臉？」

2019-09-11 17:27

北市加強「不禮讓行人」執法 違規取締成長130％

2019-09-11 16:19

新北再獲1前瞻停車場 增262車位2022年完工

2019-09-11 16:07

柯文哲還沒上台報告 馬家軍、新潮流先吵敵人是誰

2019-09-11 15:59

汐止新人行道剛完工就出事？ 民眾慘摔還破相

2019-09-11 15:49

柯文哲組黨後首次施政報告 議員送箴言「台北的未來在手中」

2019-09-11 15:47

明年元旦起 北市百貨及購物中心內用禁免洗餐具

2019-09-11 15:20

金山跳石聯絡道「救命路」通了 老人、病患就醫福音

2019-09-11 13:12

新北學校變長照園區 預計2025年啟用

2019-09-11 12:47

極美夜間光雕！ 淡海輕軌淺藍鋼拱橋年底將完工

2019-09-11 12:43
看更多

熱門文章

「大港開唱」將停辦 策展團隊：韓市府不支持

2019-09-11 21:16

全台第一人 科員黃毓恒以博士生身分拿下IEEE論文首獎

2019-09-12 08:14

文旦被棄置成「文旦海」 瑞穗農會：用來作堆肥

2019-09-12 12:39

大港開唱停辦 陳其邁：文化品牌建立難，要摧毀卻很快

2019-09-12 01:58

碧潭湖中出現幾米月亮地景 搭配燈光秀成打卡新亮點

2019-09-12 12:40

影／苗縣第2座親子公園動土 2層樓高過山洞溜滑梯

2019-09-11 20:09

台中潮港城餐廳跳票案滅火 今聲明緊急資金到位

2019-09-12 12:19

台中自由車場整建後還沒啟用 已成打卡新景點

2019-09-12 11:03

遠東新埔廠快閃展售會 服飾、寢具 全面出清搶購

2019-09-12 12:21

順澤宮潮帽第一批今天發放 高雄三鐵迷搶頭香

2019-09-12 15:12

影／有機堆肥廠遭控散發惡臭 居民聚廠前抗議

2019-09-11 20:10

鋼拱橋好美！淡海輕軌藍海線 首期年底完工

2019-09-12 00:10

桃園府會首見母子檔 媽媽當議員、兒子當局長

2019-09-12 11:04

龍潭國小古老保險箱 懸賞萬元徵開鎖達人

2019-09-11 23:29

大港開唱喊卡 高市議員：沒有不支持，經費是文化部的

2019-09-12 11:48

全台最大國宅 高市今晚輔導成立管委會

2019-09-11 23:56

千手觀世音鋼製雕塑 獲金氏世界紀錄認證

2019-09-11 19:16

大港開唱停辦因「查水表」？文化局：循例查核並非針對

2019-09-12 10:48

藝人沈玉琳「代班」基隆市長 本尊、里長笑翻

2019-09-12 16:48

大港開唱停辦 民進黨青年部：韓國瑜扼殺台灣人盼望

2019-09-12 09:35

嘉義縣虱目魚宴10道佳餚 低於成本每桌2500元開放預訂

2019-09-12 13:20

桃園物流車爆量 考驗路況、安全

2019-09-11 23:51

新北17家醫院抗議遭罰200萬 新北市：已挑戰公權力

2019-09-11 22:37

不必出國！曾文水庫搭船看黑鳶 「老鷹之鄉」行程正夯

2019-09-12 10:30

陳菊當一日志工為老人打菜 肯定基隆推動長照

2019-09-12 15:51

彰化有龍眼9月開花 原因令人意想不到

2019-09-12 17:10

暖！花蓮「善心人士」不留名 捐800箱柚子助弱勢

2019-09-11 20:53

影／苗縣二期稻作發現瘤野螟危害 農友加強巡田防治

2019-09-12 09:06

連鎖冰店租金比表參道高？王鴻薇：柯文哲讓東區超越東京

2019-09-12 12:20

未受跳票新聞影響 潮港城旗下皇潮鼎宴捐款家扶做愛心

2019-09-11 18:53

暴雨烈日交替柑橘變「火燒柑」台中東勢農民喊苦

2019-09-12 15:43

全台第一個夜市申請清真標章 就在高雄六和夜市

2019-09-11 20:07

南投國姓不只泡溫泉 縣府瞄準這2處打造水長流景區

2019-09-12 15:54

中央加嚴兒童遊戲場 校長怕出事全拉封鎖線

2019-09-12 15:14

住警器救全家 桃市至今有60件成功預警火災

2019-09-12 15:07

桃市議員郭蔡美英遞補今就任 議員落選人場外抗議

2019-09-12 12:02

大港開唱稱感受不到高雄政府支持 黃偉哲：歡迎到台南

2019-09-12 09:37

大港開唱被停辦？ 蔡英文盼高市府珍惜支持

2019-09-12 11:22

金山跳石聯絡道拓寬 「救命路通了」

2019-09-12 00:11

北市16日啟動智慧停車收費區 享停車前10分鐘免費

2019-09-12 12:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top