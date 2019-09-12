基隆長榮桂冠酒店台菜美食節 鳳梨酥也有基隆海派風味

2019-09-12 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆長榮桂冠酒店即日起舉辦台菜美食節，11月30日前推出台灣從南到北各種台式料理自助百匯，其中砂鍋魚頭、担仔麵、鳳梨酥等傳統料理，都結合基隆在地海派風味，希望既能承襲傳統又兼具創新滋味，希足更多民眾的味蕾。

基隆長榮桂冠酒店表示，台菜美食節融合基隆的海派風味，呈現食材更豐富的口感。如早期大家庭常吃的砂鍋魚頭，經過主廚巧手烹調，將薑絲、豬五花肉絲、香菇、蝦米及蒜苗等拌炒後，再放入炸過的鰱魚頭，倒入高湯及大白菜燜煮30分鐘，再加入沙茶、蒜末及米酒上桌。

担仔麵DIY也結合台式料理常用的海鮮食材蝦子，加上鳥蛋、五花肉片及汆燙過的豆芽菜，淋上主廚獨門肉燥及高湯，做成美味料理。飯後點心鳳梨酥也有基隆的海味，廚師將海藻、吻仔魚拌入餅皮，搭配土鳳梨內餡，呈現鹹甜酸風味。

基隆長榮桂冠酒店台菜美食節

費用：周一至周五，成人780元，兒童(6-11歲)550元，幼兒(4-5歲)240元。

周六、日及國定假日，成人880元，兒童620元、幼兒270元

北北基民眾周日晚餐持身分證享八折優惠，另加收一成服務費。