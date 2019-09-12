早鳥票62折！台中動畫影展 中秋節中午搶票
台中動畫影展10月11-20在台中登場，將放映世界各國共176部動畫作品。台中市新聞局長黃國瑋說，今年開、閉幕片為「衝出迷境」、「喀布爾之燕」，預售票中秋節中午開賣，早鳥票打62折。
台中國際動畫影展今年邁入第5屆，分為觀摩影片與國際競賽單元2大類，今年國際競賽單元有2201件作品報名，破歷史紀錄，代表台中動畫影展逐漸受到國際重視與矚目；預售票中秋節中午起，在全國7-11 iBon開賣，原價160元，預售只賣100元。
影展節目總監石昌杰說，開幕片「衝出迷境」（Away）榮獲今年法國安錫動畫影展「另類長片競賽」首獎，拉脫維亞導演吉特保羅迪斯（Gints Zilbalodis）年僅25歲，此為他個人首部作品，耗時3年半獨力完成，講述突破人生困境、充滿關懷與勇氣的故事，以3D動畫呈現，畫面壯闊寧靜。
閉幕片為法國片「喀布爾之燕」（The Swallows of Kabul），描述阿富汗民兵組織「塔利班」佔領時期，女權遭剝奪下的淒美愛情、人權故事，本片遊多名法國金獎級演員配音，今年在法國坎城影展「一種注目」單元放映後，引起廣大討論。
台中市影視發展基金會執行長林盈志說，台中動畫影展是台灣唯一以動畫為主題的城市影展，國際聲量與地位逐年提升，10天展期將放映66場次，包含12部長片、164部短片，影展推出449元5日通行證，10月14日至18日一證看到底；相關資訊請上官網查詢，網址 http://twtiaf.com。
留言