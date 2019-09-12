早鳥票62折！台中動畫影展 中秋節中午搶票

2019-09-12 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中動畫影展10月11-20在台中登場，將放映世界各國共176部動畫作品。台中市新聞局長黃國瑋說，今年開、閉幕片為「衝出迷境」、「喀布爾之燕」，預售票中秋節中午開賣，早鳥票打62折。

台中國際動畫影展今年邁入第5屆，分為觀摩影片與國際競賽單元2大類，今年國際競賽單元有2201件作品報名，破歷史紀錄，代表台中動畫影展逐漸受到國際重視與矚目；預售票中秋節中午起，在全國7-11 iBon開賣，原價160元，預售只賣100元。

影展節目總監石昌杰說，開幕片「衝出迷境」（Away）榮獲今年法國安錫動畫影展「另類長片競賽」首獎，拉脫維亞導演吉特保羅迪斯（Gints Zilbalodis）年僅25歲，此為他個人首部作品，耗時3年半獨力完成，講述突破人生困境、充滿關懷與勇氣的故事，以3D動畫呈現，畫面壯闊寧靜。

閉幕片為法國片「喀布爾之燕」（The Swallows of Kabul），描述阿富汗民兵組織「塔利班」佔領時期，女權遭剝奪下的淒美愛情、人權故事，本片遊多名法國金獎級演員配音，今年在法國坎城影展「一種注目」單元放映後，引起廣大討論。