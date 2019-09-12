新北又增2例本土屈公病 新店、中和感染後潛藏社區

2019-09-12 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市再增2例本土屈公病例，分別為居住中和區錦中里47歲男及新店區大同里36歲女，經調查2人潛伏期間皆未出國，主要在住家附近及國強嶺周邊風險區域活動，目前皆已過可傳染期，相關接觸者皆無症狀。新北市衛生局表示，此次新增案例依發病日期研判，都是先前已感染但潛藏於社區中。

衛生局表示，中和區病例8月29日出現發燒、關節痛、腹瀉等症狀，當日曾就醫診斷為感冒，本月3日四肢出現紅疹，自行至中和區衛生所採檢並通報，11日檢驗確診；新店區病例8月31日出現發燒、關節骨頭痛、肌肉痛症狀，本月2日至6日間多次至診所就醫皆診斷為感冒，因出現紅疹轉介至醫院就醫後通報送驗，11日檢驗確診，目前2人相關接觸者皆無症狀。

新北市衛生局長陳潤秋表示，接獲通報時即完成2人住家內外及周邊高風險場域的孳清噴消，並已安排針對住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消及居住地與活動地的區塊防治計畫，此次新增案例依發病日期研判都是先前已感染，但潛藏於社區中。