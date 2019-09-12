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中央加嚴兒童遊戲場 校長怕出事全拉封鎖線

2019-09-12 15:14聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

衛福部加嚴兒童遊戲場設施安全規範，儘管已放寬到112年1月才上路，但台中市國小、公幼遊戲場經過檢驗，高達95%都不符合新標準，校方直接將原本可使用的溜滑梯、攀爬架等設施，直接拉起封鎖線，禁止學童靠近與使用。校方表示，因為與新標準不符，若學童使用受傷或出事，校方恐得負責任。

台中市教育局表示，市府尊重校方立場，將行文給教育部，在112年改善期限之前，原本符合規定的遊樂設施到底可不可以使用？希望教育部統一作出裁示；教育局統計，全部設施要改善得花5億元，但每年只有1500萬元整修經費，希望中央加嚴標準後，也要補助相關經費。

台中市議會國民黨團今開記者會，議員批評衛福部修改兒童遊戲場設施安全規範後，原本明年1月就要完全達標，後來放寬到112年1月，但各縣市苦於經費不足，根本沒錢整修，小孩子沒有地方玩，中央政府要負責任。

國民黨議員黃馨慧說，很多學校因為遊樂設施未達新標準，儘管設備沒有損壞，乾脆拉起封鎖線，不讓小朋友玩，根本本末倒置。國民黨議員李中說，這套標準絕大多數的遊樂場都不符合，校長怕出事就禁止兒童使用，中央訂了新標準，卻沒有配套措施，根本就是瀆職。

台中市教育局表示，市府檢查230所國小、164所公幼，不合格率高達95%，主要問題出在遊具安全間距不足，其次為安全地點厚度不夠，如果要全部修改符合規定，至少得花5億元；目前每年只有1500萬元經費，到112年前只有不到5000萬元，無法全部改善。

台中市教育局表示，新的設施標準上路還有4年，現階段合法、未來不符標準的遊具，目前還能不能使用？教育局尊重各校處理的方法，將發文給教育部函示，希望能有統一做法，也盼中央爭取補助。

衛福部修改兒童遊樂場設施安全規範，預計112年1月要達成，台中市傳出多數國小把不...
衛福部修改兒童遊樂場設施安全規範，預計112年1月要達成，台中市傳出多數國小把不符新標準的溜滑梯、攀爬架等設施封鎖起來，禁止小朋友玩，以免出事後責任難釐清。圖／台中市教育局提供
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衛福部修改兒童遊樂場設施安全規範，預計112年1月要達成，台中市傳出多數國小把不...
衛福部修改兒童遊樂場設施安全規範，預計112年1月要達成，台中市傳出多數國小把不符新標準的溜滑梯、攀爬架等設施封鎖起來，禁止小朋友玩，以免出事後責任難釐清。圖／台中市教育局提供
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教育局台中市教育部
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