蔡其昌爭取6200萬 台中大安自來水延管通水千人受惠

2019-09-12 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市大安區居民過去長期使用地下水，近4年來經立法院副院長蔡其昌多次向經濟部水利署、台中市政府爭取自來水延管工程終於完工，今天在龜殼里舉行通水典禮，總經費6200萬元，受益戶數495戶、人數達上千人。

大安區自來水普及率由103年底45.16%，提升至108年72.26%，大幅提升27.1%，讓更多大安區居民可飲用到安全、健康的自來水。

大安區龜殼里民參加今天在西濱公路橋下舉行自來水延管工程通水典禮，立法院副院長蔡其昌、經濟部水利署主秘黃宏莆、台灣自來水公司第四區管理處處長蕭淑貞、台中市議員施志昌、台中市政府經發局科長鍾偉政、大安區公所區長周琇茹及龜殼里里長洪正義、社區理事長陳泰源等地方居民皆共同出席盛會，大家齊聲肯定並朝自來水普及率100%為未來努力目標。

蔡其昌表示，喝乾淨、健康的水是國民的基本權益，過去他和眾人努力爭取大安地區的每一個村里都有自來水，今天又達成了一個新的里程碑，龜殼里自來水終於通水了，大安自來水普及率達72.26%。他說這次總共爭取了6200萬元，讓龜殼里多數的里民從今天開始有自來水可用，也鼓勵尚未申裝的里民把握此次全額補助施工費用（不含路修費）的難得機會，安心享用安全、健康的自來水源。

洪正義里長更肯定蔡其昌、施志昌議員及台中市政府對地方的重視。他表示大安區雖是一個比較鄉下的地方，過去因地下水源豐沛，當地居民長年習慣使用地下水，惟近年來工商發展後環境汙染日益嚴重，民眾健康意識逐漸抬頭，遂與當地數名里長聯合向蔡其昌服務團隊反應當地用水情形，很開心今天終於通水了。