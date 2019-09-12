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陽明公園花鐘 月兔陪伴過中秋

2019-09-12 14:13聯合報 記者張世杰╱即時報導

中秋將屆，有群活潑的月兔悄悄團聚在陽明公園花鐘，顯得格外熱鬧有趣。為迎接即將到來的中秋佳節，台北市公園處利用水彩造型雕塑和木製月兔，將陽明山著名的旅遊景點—花鐘廣場營造出歡樂團聚的意象，歡迎民眾中秋節前夕與家人走一趟陽明山，在花鐘留下繽紛記憶。

公園處表示，陽明公園是吸引許多國內外遊客的觀光勝地，除了最著名的陽明山花季，在每個季節公園處都會將花鐘布置不同種類的花卉，因此整年都能欣賞到不同樣貌的花鐘。

今年秋季以「彩繪花鐘」為主題，將花鐘周圍擺設放大版的水彩筆與水彩，搭配由日日春布置的草花拱橋，與地上的天使花相互映照，營造出繽紛色彩，整個花鐘廣場就像是塊自由創作、毫無拘束的畫布，展現聞風舞動的熱鬧氛圍。

另外，為了呼應中秋節，亦增添許多木頭手工藝的月兔，讓現場更多了幾分原始的大自然風格，花鐘廣場成了活潑、絢麗的藝術品。

公園處花卉試驗中心主任宋馥華說，中秋節不是只能選擇烤肉活動，趁著明亮的月光到陽明公園來散散步，吹吹沁涼的夜風，更富情趣，尤其在月光下，櫻花溪流區宛若人間仙境，而這次布置的主要花卉—天使花與日日春所散發出明艷的色彩，讓整個陽明公園更加夢幻。

值得一提的是天使花與日日春此兩種花卉是少數於台灣夏季高溫環境下，仍然可以綻放美麗花朵的草花，如果苦於夏季都沒什麼花能欣賞，可以到陽明花鐘賞花遊樂，過個不一樣的中秋節！

公園處提醒，為了保持賞花的愉快心情，避免塞車或尋找停車位的不便，建議大家多多利用大眾工具前往，搭乘台北市公車260、303、681、紅5等，至陽明山總站下車，再步行至陽明公園花鐘廣場。

中秋將屆，有群活潑的月兔悄悄團聚在陽明公園花鐘，顯得格外熱鬧有趣，為迎接即將到來...
中秋將屆，有群活潑的月兔悄悄團聚在陽明公園花鐘，顯得格外熱鬧有趣，為迎接即將到來的中秋佳節，台北市公園處利用水彩造型雕塑和木製月兔，將陽明山著名的旅遊景點—花鐘廣場營造出歡樂團聚的意象。圖／台北市公園處提供
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中秋將屆，有群活潑的月兔悄悄團聚在陽明公園花鐘，顯得格外熱鬧有趣，為迎接即將到來...
中秋將屆，有群活潑的月兔悄悄團聚在陽明公園花鐘，顯得格外熱鬧有趣，為迎接即將到來的中秋佳節，台北市公園處利用水彩造型雕塑和木製月兔，將陽明山著名的旅遊景點—花鐘廣場營造出歡樂團聚的意象。圖／台北市公園處提供
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中秋節陽明山
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