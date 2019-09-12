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柚子打果汁、做肥皂 八里柚農林炳昌與妻創意吸客

2019-09-12 14:11聯合報 記者江婉儀╱即時報導

中秋節連續假期除了跟家人烤肉賞月，也可安排八里一日遊，享受柚子創意產品。八里柚農林炳昌接手家中柚園，跟妻子發揮創意將柚子做成其他加工品，今年還做出限量柚子汁，讓喜歡柚子或愛嘗鮮的民眾品嘗八里柚風味。

桃樂絲森林位於靠近觀音山風景區的一處山上，農場主人林炳昌今年56歲，原本從事業務工作20年，在8年前因為父親堅持「希望不要荒廢這一片山，讓這片山林能繼續美好」，辭去業務工作，開始投入文旦柚種植。

從施肥、接枝、套袋、採收，一路上採取有機栽種的方式，一步一腳印慢慢學習，靠著不斷嘗試與發揮巧思與創意，執行園區管理，換來農民、消費者健康及環境的永續發展。這幾年來透過研發加工品，包含柚花精油、保濕乳液、茶皂、柚花奶茶、綠茶及冰淇淋等製品，提高文旦柚附加價值。

林炳昌表示，在管理果園之餘，他時常與太太想著怎麼把柚子轉換成各式各樣的加工品，一方面延長市場消費時間，也希望用不同的形式，將最好的文旦柚與有機農業推廣給更多的朋友。今年特別以嚴選「皮薄果品厚重」的文旦柚進行榨汁，首次嘗試推出新品「特調柚子汁」，以整片的柚子與薄荷點綴搭配新鮮現榨的柚子汁，清涼解渴又消暑，更可以完整的品嘗到八里柚的風味。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，八里區好山好水，生產的文旦柚品質相當良好，歡迎大家趁著連假一同來八里遊玩，還能到農場品嘗柚子特色美食，今年特別推出限量柚子汁，民眾要把握機會嘗鮮；也可來八里渡船頭老街，享受悠閒熱鬧的海岸風景。

農業局表示，八里區為新北市文旦柚主產地，種植面積約225公頃，產量約占全市六成，因面朝台灣海峽，有豐富的海風鈉離子，加上觀音山火山土壤岩以及充足日曬，種出來的文旦柚口感Q彈、果肉香甜、果香濃郁。目前正值文旦柚產季，市府除了全力協助農民銷售，同時也輔導製作柚子加工品，延伸全年皆有經濟產值，讓更多的消費者看見新北的文旦柚，穩定農民收益。文旦柚相關產品購買資訊可洽八里區農會。

柚農林炳昌與妻子顏姿琳發揮創意，將八里柚做成柚子汁。圖／新北市農業局提供
柚農林炳昌與妻子顏姿琳發揮創意，將八里柚做成柚子汁。圖／新北市農業局提供
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保柚平安柚子加工品近照。圖／新北市農業局提供
保柚平安柚子加工品近照。圖／新北市農業局提供
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八里文旦
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