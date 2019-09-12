碧潭湖中出現幾米月亮地景 搭配燈光秀成打卡新亮點

2019-09-12 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



幾米裝置藝術到新店了！新北市新店區公所與新北議員金中玉合作，將著名繪本畫家幾米「月亮忘記了」創作，透過地景藝術加上夜間燈光秀，呈現在地水文化及中秋節月圓人團圓的主題，創造碧潭打卡新亮點，活動展期自9月13日至11月13日，為期60天。

「碧潭怎麼出現3顆月亮？」著名繪本畫家幾米的創作之一「月亮忘記了」邁入20年，為此，金中玉與公所合作，將繪本中的角色搬到新店碧潭，利用充氣氣球打造3個地景藝術，白天時看著月亮在湖面上左右搖擺十分生動可愛，但晚間卻有不一樣的氛圍，結合夜間燈過秀，月亮透出微微的黃光，為整個碧潭蒙上一層神秘氣息，預計開幕後將成為打卡新熱點。

金中玉表示，碧潭為新北市重要觀光景點，非常受到國內外遊客的喜愛，為此，他積極爭取市府經費，與幾米畫家合作在碧潭打造地景裝置藝術，融合在地水文化與中秋佳節的團圓氣氛，讓碧潭增添不同風貌。