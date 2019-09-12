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中和明德公園遊樂場地墊、設施更新 增加遊樂安全性

2019-09-12 12:37聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市中和區明德公園鄰近清穗、明德、壽德、明穗、自強等5個里，明德公園也是周邊小朋友愛去的場所，但遊樂設施區的地墊長年有地墊濕滑問題，請廠商來維護卻不見改善，中和區公所表示，由於經費有限，也請議員協助爭取經費，公園改善工程已在8月完工，增加遊樂區安全性，讓家長放心小朋友在公園玩耍。

中和區長賴俊達表示，明德公園位在清穗、明德里內，面積約2萬4千平方公尺，公園從民國83年建設，民國103年擴建整修至今，兒童爺遊戲及體健設施健全，但設施老舊、地墊濕滑，民眾來公園時常發生滑倒狀況，但公所經費有限，容易發生經費排擠的狀況，也向議員爭取經費補助公所，來施作工程，讓民眾在使用上更安全。

經建課長王怡翔表示，工程40天，在6月底開工，在8月完工，改善的面積約270平方公尺，此次工程除了更新地墊，也更新拉腳機等體健設施，並增設沙坑，公園才剛完工不久就吸引附近里內的小朋友來玩耍，而且體健設施也在沙坑旁邊，讓家長使用設施的同時，能就近照顧小朋友。

陳錦錠表示，此次工程需要經費180萬，她協助區公所爭取經費，遊樂區地墊整修後安全性也提高，小朋友遊玩時也受到較多的保護。清穗里長王金定表示，明德公園好幾年沒有更換地墊，小朋友來玩的時候常常發生滑倒的狀況，經常接到抱怨，也有請廠商來維護但沒有改善狀況，現在公園完工後，家長也能放心小朋友在公園玩樂。

遊樂區地墊長年濕滑，小朋友經常滑倒，地墊更新後增加安全性。記者江婉儀／攝影
遊樂區地墊長年濕滑，小朋友經常滑倒，地墊更新後增加安全性。記者江婉儀／攝影
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工程也包含增設沙坑、更換體驗設備，讓家長與小朋友可以同樂，就近照顧。記者江婉儀／...
工程也包含增設沙坑、更換體驗設備，讓家長與小朋友可以同樂，就近照顧。記者江婉儀／攝影
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沙坑完工後，住在附近的民眾時常帶著小朋友來玩沙。記者江婉儀／攝影
沙坑完工後，住在附近的民眾時常帶著小朋友來玩沙。記者江婉儀／攝影
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