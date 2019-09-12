中和明德公園遊樂場地墊、設施更新 增加遊樂安全性

2019-09-12 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市中和區明德公園鄰近清穗、明德、壽德、明穗、自強等5個里，明德公園也是周邊小朋友愛去的場所，但遊樂設施區的地墊長年有地墊濕滑問題，請廠商來維護卻不見改善，中和區公所表示，由於經費有限，也請議員協助爭取經費，公園改善工程已在8月完工，增加遊樂區安全性，讓家長放心小朋友在公園玩耍。

中和區長賴俊達表示，明德公園位在清穗、明德里內，面積約2萬4千平方公尺，公園從民國83年建設，民國103年擴建整修至今，兒童爺遊戲及體健設施健全，但設施老舊、地墊濕滑，民眾來公園時常發生滑倒狀況，但公所經費有限，容易發生經費排擠的狀況，也向議員爭取經費補助公所，來施作工程，讓民眾在使用上更安全。

經建課長王怡翔表示，工程40天，在6月底開工，在8月完工，改善的面積約270平方公尺，此次工程除了更新地墊，也更新拉腳機等體健設施，並增設沙坑，公園才剛完工不久就吸引附近里內的小朋友來玩耍，而且體健設施也在沙坑旁邊，讓家長使用設施的同時，能就近照顧小朋友。