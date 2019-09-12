北市16日啟動智慧停車收費區 享停車前10分鐘免費

2019-09-12 12:27 聯合報 記者郭頤╱即時報導



台北市交通局上午舉行記者會，宣布自9月16日起規劃中正區、大安區共2237格收費汽車格為智慧停車收費區，交通局表示，智慧收費停車區可透過地磁準確偵測車輛何時駛入跟駛離，除提供民眾車位即時資訊外，同時可以達到智慧開單，並減輕開單員巡場工作壓力。

交通局科長羅至浩說明，為提升路邊停車智慧化，提供24小時停車格即時資訊，並改善開單員工作環境和重複繳費情形，9月16日起規劃中正區、大安區(約辛亥路以北；忠孝東路及信義路以南；羅斯福路及中山南路以東；杭州南路、復興南路及新生南路以西的範圍)共2237格收費汽車格改為智慧停車收費區，在智慧停車收費區範圍內停車可享前10分鐘免費優惠。

羅至浩指出，過去汽車開單員巡場時，每半小時就要到車輛的停車繳費單蓋一次章，開單員經常疲於奔命，現在智慧停車收費區可利用地磁感應車輛何時駛入、駛離停車格，開單員僅需在車輛駛入後，開立一張智慧停車單，不僅提升開單員工作效率，也減輕巡場負擔。

至於民眾收到智慧停車單後該如何繳費？羅至浩表示，民眾駛離停車格10分鐘後，即可用手機掃描停車單上QR-CODE，查詢停車資訊並可用智慧支付繳費，習慣使用現金繳費的民眾，可至四大超商多媒體機輸入車號查詢及列印繳費資訊，再持單到櫃檯繳費，另已綁定銀行、電信業者代扣繳的民眾，無須重新申請。

停管處主秘張仲杰表示，先前市府有嘗試用智慧停車柱智慧開單，但由於單價太高成效不佳，此次智慧停車區採用地磁偵測，透過磁力和紅外線感測車輛何時駛入、駛離停車格，準確度接近100％，且安裝工程方便迅速，2000多個格位僅花一個多月就裝設完畢，而成本更只有智慧停車柱的20分之1。