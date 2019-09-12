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連鎖冰店租金比表參道高？王鴻薇：柯Ｐ讓東區超越東京

2019-09-12 12:20聯合報 記者楊正海╱即時報導

北市東區蕭條持續引發關注，台北市議員王鴻薇指出， 北市救東區經濟，成效有限，今年六月開始，又傳出許多老店撤出東區，但台北市長柯文哲忙於組黨，荒廢市政，她還發現，東區的租金竟然超越日本東京，以撤出的ICE MONSTER的店租為例，每坪租金約1.3萬元，居然比東京表參道ICE MONSTER分店附近的店租還貴。

王鴻薇說，以日幣3.45元兌1元新台幣換算，東京表參道ICE MONSTER分店每坪租金是台幣是1.1萬，柯文哲讓台北東區超越東京，卻是租金超越。

王鴻薇指出，北市東區蕭條早已不是新聞，柯市府從去年至今，多次信誓旦旦說要救，但是似乎成效有限，以人潮來看，位於東區的捷運忠孝復興、忠孝敦化站，近5年來更是人潮低迷，幾乎都是負成長，統計今年1到6月出入6月出入次，分別大跌9.2%和4.5%，雖然北市府展開振興東區計畫，但沒有吸引人流。

王鴻薇說，北市6月斥資1090萬元推動「東區商圈輔導暨活化計畫」，但是自今年6月起至今，包括天星港式飲茶、爭鮮、H:CONNECT、滿堂紅等等老店紛紛撤出東區，顯見市府作為讓商家沒信心，無法留住店家。

對於商圈部分店面租金過高問題，商業處也透露，有的店面是二房東出租，租金甚至高於原來的一倍，已透過東區商圈發展協會去了解。

北市商業處副處長江美玲說，參考國內知名不動產投資顧問公司戴德梁行研究調查資料，東區商圈107年第4季及108年第1季空置率分別為9.1%及12.5%，至108年第2季空置率已下降為10.1%。此外，東區商圈發展協會108年1月20日及9月6日自主性盤點東區光武、建安、建倫及仁愛4里空置店面，空置數已從242間下降至145間，降幅達40%，顯示東區商機已逐漸活絡。

江美玲指出，近期持續有許多特色店家在東區開業，例如「Share le Pain微酵烘焙」、大阪香料咖哩、MIACUCINA、由知名樂團五月天阿信與藝術家不二良聯手打造的StayReal Cafe；以及藝人羅志祥自創潮牌旗艦店GOT NO FEARS，未來市府會依據商圈的現況發展需求，進行適性輔導，建構友善的環境。

北市東區蕭條持續引發關注，台北市議員王鴻薇認為北市救東區經濟成效有限，批評台北市...
北市東區蕭條持續引發關注，台北市議員王鴻薇認為北市救東區經濟成效有限，批評台北市長柯文哲忙於組黨，荒廢市政。記者楊正海/攝影
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東區北市王鴻薇
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