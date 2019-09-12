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故宮南院超炫光雕秀 中秋夜華麗登場

2019-09-12 12:31中央社 嘉義縣12日電

故宮南院今天表示，迎接中秋佳節，炫麗光雕秀將從明天起至11月10日止，每週二至週日晚間登場，透過雷射及燈光設計打造360度環湖的超炫光雕秀，再現華麗百媚風情。

故宮南院人員指出，今年邀請光雕藝術家陳怡潔、金曲爵士音樂家許郁瑛，聯手打造絕美光雕秀「南境之光」，從明天中秋節開始，在浪漫水舞秀之後，光雕秀緊接著炫麗登場。

故宮南院人員表示，以故宮博物院在嘉義縣的南部院區及至美橋為主視覺場域，透過新穎的雷射和燈光設計，將光衣披覆在環湖步道上，打造360度觀賞視角，融合音樂與燈光，呈現「南境之光」的百媚風情及經典人文氣息。

民眾到故宮南院觀賞「南境之光」光雕秀，將看到3大亮點，故宮南院人員表示，首先開場，由在地空拍團隊以前衛空拍視角，從至美橋到博物院建築上方，以垂直鳥瞰拍攝光影，有如追逐彩虹兩端，以新視野帶引民眾徜徉「南境之光」的波動。

接著，音樂與光景融合，跨界邀請金曲爵士音樂家許郁瑛與製作團隊MUSDM跨界合作，以奇幻豐富的當代爵士樂詮釋亞洲各國風情，讓觀賞民眾乘著音符與光的羽翼，翱翔南境光景之美。

故宮南院表示，第3個亮點，光雕藝術探索「玉見亞洲—院藏玉器展」，用光影表現出玉器的層次和風貌，光彩奪目，精緻絕倫。

「南境之光－國立故宮博物院南部院區景觀藝術化光雕展演」，從9月13日至11月10日，每週二至週日晚間6時至10時，每隔20分鐘演出一次、每次11分鐘的音樂燈光秀。

故宮南院中秋節空拍
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