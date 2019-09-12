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中秋節放假 台北市立醫院門診暫停服務

2019-09-12 08:17聯合報 記者翁浩然╱即時報導

13日周五中秋節放假，台北市立聯合醫院指出，各分院區門診、各附設院外門診將全天停診；但各院區的美沙冬給藥服務照常，原已排定的各項手術、特殊檢查則照常進行，同時加強急診作業，14日周六則照例，各院區門診開診、附設門診部停診。

台北市立萬芳醫院則表示，中秋節為國定假日，醫院當日門診、健檢、檢驗檢查等服務都將暫停，僅急診、住院正常服務。

13日中秋節放假，台北市立聯合醫院、台北市立萬芳醫院門診都暫停服務。圖／聯合報系...
13日中秋節放假，台北市立聯合醫院、台北市立萬芳醫院門診都暫停服務。圖／聯合報系資料照片
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中秋節北市健檢
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