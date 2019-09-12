中秋節放假 台北市立醫院門診暫停服務

2019-09-12 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



13日周五中秋節放假，台北市立聯合醫院指出，各分院區門診、各附設院外門診將全天停診；但各院區的美沙冬給藥服務照常，原已排定的各項手術、特殊檢查則照常進行，同時加強急診作業，14日周六則照例，各院區門診開診、附設門診部停診。